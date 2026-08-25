El director de la CIA viaja por sorpresa a Moscú

El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viajado a Rusia para mantener reuniones, según fuentes cercanas, aunque no estaba claro de qué trataron las conversaciones. La Agencia Central de Inteligencia declinó hacer comentarios, mientras que el Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a solicitudes de información.

Un avión Boeing C-17 Globemaster III llegó al aeropuerto de Vnukovo, en la capital rusa, alrededor de las 10 de la mañana, después de hacer escala en Letonia durante el trayecto desde la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, informó la agencia estatal rusa Tass, citando sistemas de seguimiento de vuelos en línea. El C-17 partió de Moscú el martes por la noche y voló en dirección a Letonia, informó posteriormente Tass.

El portavoz del presidente ruso Vladímir Putin, Dmitri Peskov, declinó comentar sobre la aeronave. El Kremlin no tiene previstas reuniones con funcionarios de la administración estadounidense esta semana, dijo a periodistas. CBS había informado anteriormente sobre la visita.

No estaba claro exactamente cuál fue el tema de las conversaciones, pero la visita se produce en medio de un aumento de las operaciones rusas de sabotaje en Europa. Los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania han sido encabezados por el enviado especial Steve Witkoff. La embajada de EEUU en Moscú tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Según canales de Telegram rusos, el director de la CIA, quien estuvo implicado en el pasado en intercambios de prisioneros entre ambos países, llegó a Moscú para otra misión similar, que estaría relacionada con la liberación del estadounidense Charles Zimmerman. El veterano de la Marina estadounidense, de 58 años, fue condenado en enero pasado a cinco años de cárcel en Rusia por tenencia y tráfico ilegal de armas.

Rifle a bordo

De acuerdo con la prensa, el estadounidense viajó a Rusia para conocer en persona a una chica que conoció por internet y fue detenido, cuando su yate atracó en el puerto de Sochi con un rifle a bordo. La cadena CNN, por su parte, destaca que la visita tiene lugar horas después de que Washington anunciara el inicio de una operación para cortar "todas las operaciones económicas" de Irán, uno de los aliados de Rusia.

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Otros medios occidentales relacionan la visita con supuestos planes de Moscú de anunciar una nueva movilización de hombres para apoyar la ofensiva en Ucrania, algo que ha sido negado por las autoridades rusas. Se trata de la primera visita de un director de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU a Rusia en casi un lustro. Su antecesor, William Burns, viajó a Moscú en noviembre de 2021, apenas unos meses antes de la intervención militar rusa en Ucrania. Su viaje no logró impedir la invasion de Ucrania.

Fuente: El Periódico