Irán y Omán llegan a un acuerdo para el control de Ormuz, según la Guardia Revolucionaria

Irán y Omán, que llevaban cerca de un mes negociando el futuro estatus del estrecho de Ormuz, han llegado este miércoles a un acuerdo para el control —"temporal", según dijo Mascate este martes— de la vía marítima, una de las más transitadas del mundo.

"Acabamos de llegar a unos resultados acordados por ambas partes. Hemos llegado a varios acuerdos en lo que respecta a la responsabilidad de nuestros dos países en las aguas del estrecho, y sobre el dinero que cobrarán tanto Omán como Irán. EEUU ha obstruido las negociaciones, y por eso han terminado con retraso", ha dicho el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar de la República Islámica, Hosein Mohebbí.

Desde hace meses, Irán ha insistido que cobrará una "tasa de servicio" a todo carguero que quiera cruzar Ormuz, e incluso el preacuerdo con Estados Unidos firmado en junio de este año, a través de un lenguaje poco claro, dejaba abierta la posibilidad de que Teherán cobre en el futuro algún tipo de peaje para el uso de la vía. Esto, sin embargo, es rechazado tanto por todos los países del Golfo como por la Casa Blanca.

"Si EEUU deja de ser un obstáculo y vuelve al acuerdo podemos abrir el estrecho de Ormuz según lo acordado [con Omán]. Si EEUU no acepta nuestras condiciones... Ormuz no reabrirá bajo ninguna circunstancia", ha continuado Mohebbí, citado por la agencia de noticias semioficial persa Tasnim.

Discordancia en las palabras

Es difícil saber, en la actualidad, en qué situación se encuentran las conversaciones entre EEUU e Irán, que a pesar de las duras palabras e insultos siguen hablándose a través de los mediadores: Pakistán y Qatar. Washington parece descartar, de momento, volver a la vía militar y, en cambio, ha anunciado un nuevo paquete de sanciones económicas "históricas" contra la República Islámica y sus capacidades de comerciar con el mundo.

"Tanto las acciones militares como económicas son efectivas, así que no tengo ninguna prisa", ha dicho el presidente estadounidense, Donald Trump, este miércoles en una corta entrevista a la televisión qatarí Al Jazeera. Islamabad, este martes, aseguró estar realizando múltiples contactos entre Teherán y Washington.

"Hemos tenido varias reuniones muy productivas y positivas", dijo el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, que después confirmó haber entregado varios mensajes de Irán al embajador estadounidense en Pakistán.

Hay pocos avances tangibles. Ormuz sigue cerrado —aunque ya libre de minas subacuáticas, según Trump— y el país persa sigue atacando casi diariamente con drones a cargueros y petroleros que intentan cruzar sin permiso de Teherán. Tampoco Israel ha frenado su ofensiva en el sur del Líbano, algo en teoría necesario para el avance de las negociaciones entre Teherán y Washington, según firmaron ambos países en junio. Israel, en la actualidad, controla una quinta parte del territorio total libanés, y rechaza tanto retirarse del pequeño país mediterráneo como entablar conversaciones con Irán.

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"Si un buen acuerdo con Irán fuese posible, no objetaría. Pero tengo dudas sobre si eso es posible, sobre todo por el tipo de gente que gobierna ese país. La acción militar es aún una posibilidad, así como estrechar aún más el círculo", ha dicho este miércoles el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu.