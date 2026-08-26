TRAGEDIA
Mueren al menos 15 bebés tras un incendio en una sala de ginecología de un hospital de Pakistán
Las autoridades pakistaníes investigan las causas del incendio en el Hospital PIMS que ha acabado con la vida de los recién nacidos
Agencias
Un incendio en la sala de ginecología de un hospital de Islamabad, capital de Pakistán, ha provocado la muerte de al menos 15 recién nacidos que se encontraban en la misma y que, según las autoridades locales, "han quedado completamente quemados".
Así lo ha comunicado la administración del distrito capitalino, que en un comunicado recogido por el diario paquistaní 'Dawn' ha señalado que "el incendio fue controlado de inmediato y los niños fueron trasladados inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos", si bien ha reconocido que 14 de ellos "han quedado completamente quemados".
La portavoz del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, por sus siglas en inglés), la doctora Aneeza Jalil, ha declarado al citado periódico que había 15 recién nacidos en la sala, pero "al menos un bebé fue salvado por un médico".
El fuego habría comenzado por la explosión de un compresor de aire acondicionado dentro de la sala, según ha informado la cadena Geo TV citando a fuentes de los servicios de emergencia.
La oficina del primer ministro del país, Shehbaz Sharif, ha confirmado en redes la cifra de fallecimientos: "Shehbaz Sharif ha expresado su profundo pesar por el trágico incendio en la sala de recién nacidos del Hospital PIMS, en el que han fallecido 14 bebés", reza la publicación.
Asimismo, el mandatario "ha ordenado a las autoridades que investiguen de inmediato" lo sucedido, ha señalado la oficna de Sharif. "Una situación como esta, con niños, es irreparable. Se deben examinar minuciosamente los motivos del incidente, determinar a los responsables y tomar las medidas más estrictas", ha reclamado.
Fuente: El Periódico
- Orihuela cierra las playas de la Glea y Aguamarina en Campoamor y Cabo Roig por contaminación con aguas residuales
- Un meteotsunami deja imágenes insólitas en Alicante: Aemet explica qué ha pasado en Santa Pola y Xàbia
- Benidorm se anticipa a los problemas y personaliza el turismo con su nueva plataforma inteligente
- Fue el primer tren turístico de España: el 'Limón Express', una pieza de la historia de Alicante que rueda lejos de la provincia
- El mejor pueblo de Alicante para ver las estrellas en una noche de verano: fresco incluso en agosto y rodeado de montañas
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”
- Alicante admite carencias en el transporte público y apuesta por la avenida de Dénia como pieza clave en el nuevo Plan General
- Pola Park renovará otros 40 años en Santa Pola a cambio de atracciones más eficientes, nuevas zonas verdes y aparcamientos