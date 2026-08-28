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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto
Trump define Ormuz como "nuevo" territorio de EE. UU.
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Trump se adjudica el estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio de EE.UU.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio estadounidense, en vísperas de que se cumplan seis meses del inicio de la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto
El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) declaró este jueves abierto el estrecho de Ormuz en Oriente Medio después de que las fuerzas estadounidenses despejaran de minas la vía marítima, ante la ausencia de negociaciones y en medio de las tensiones diplomáticas para encontrar una solución al conflicto entre Irán y el Gobierno de Donald Trump.
Qatar e Irán discuten la reducción de las tensiones en la región y el plan para un corredor y desminar Ormuz
Qatar e Irán han tratado este jueves los esfuerzos para rebajar las tensiones en la región, en medio del impasse en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, así como las negociaciones con Omán para establecer un corredor marítimo y el desminado del paso de Ormuz.
"Durante la reunión se abordaron los últimos acontecimientos en la región y los esfuerzos destinados a reducir las tensiones y crear un entorno propicio para el diálogo, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad regionales", ha informado el Ministerio de Exteriores de Qatar, tras la visita a Teherán del primer ministro y titular de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahman al Thani.
Con su colega de Irán, Abbas Araqchi, ha podido abordar la negociación en marcha con Omán para un plan de reapertura del estrecho de Ormuz. Según informa Doha, el plan propuesto "contempla el establecimiento de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz, así como un acuerdo para llevar a cabo un proyecto conjunto de desminado del estrecho".
Al menos tres muertos en nuevos ataques de Israel contra la Franja de Gaza
Al menos tres palestinos han muerto y varios han resultado heridos, entre ellos un niño, a causa de una serie de ataques perpetrados este jueves el Ejército de Israel contra varias zonas de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.
Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre que ha muerto a raíz de un ataque registrado en un cruce situado en el oeste de la ciudad de Gaza cuando trataba de desplazarse en su bicicleta, según informaciones recogidas por el diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla las autoridades del enclave.
Posteriormente, fuentes cercanas al asunto han informado de que un hombre ha muerto en un bombardeo que ha alcanzado su tienda de campaña en el norte de Jan Yunis, mientras que el tercero ha fallecido tras el impacto de un proyectil contra el techo de una casa en el campamento de Al Shati.
EEUU bloquea el paso de 75 buques en Ormuz en medio de su cierre perimetral
El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha elevado este jueves a 75 el número de buques bloqueados en aguas del estrecho de Ormuz, en medio del cierre perimetral decretado por Washington en la zona ante unas negociaciones estancadas con Irán y el inicio de una nueva fase de asfixia económica.
"Estados Unidos continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán. A fecha del 27 de agosto, las fuerzas del CENTCOM han desviado 75 buques comerciales, inutilizado tres y abordado dos para garantizar el cumplimiento", ha señalado la entidad castrense en un comunicado en redes sociales.
Washington, que mantiene su bloqueo naval a Irán, ha dado un nuevo paso en la guerra al declarar una "guerra económica" contra el país centroasiático, medida adoptada después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el pasado 28 de febrero.
Irán afirma estar sumido en una "guerra económica total" y subraya que "derrotará al enemigo también en este área"
El presidente del Parlamento de Irán y jefe del equipo negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamed Baqer Qalibaf, ha asegurado este jueves que Irán ya hace frente a una "guerra económica total", pero ha hecho hincapié en que "el enemigo será derrotado también en este campo".
"Veremos al Gobierno, tras depositar su confianza en el poder del pueblo y del sector privado, así como en todos los elementos del 'establishment', derrotar al enemigo en este campo también", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr. "Gracias a Dios vamos a ser testigos pronto del descrédito de las operaciones psicológicas del enemigo en este área", ha sostenido.
Qatar e Irán discuten la reducción de las tensiones en la región y el plan para un corredor y desminar Ormuz
Qatar e Irán han tratado este jueves los esfuerzos para rebajar las tensiones en la región, en medio del impasse en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, así como las negociaciones con Omán para establecer un corredor marítimo y el desminado del paso de Ormuz.
"Durante la reunión se abordaron los últimos acontecimientos en la región y los esfuerzos destinados a reducir las tensiones y crear un entorno propicio para el diálogo, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad regionales", ha informado el Ministerio de Exteriores de Qatar, tras la visita a Teherán del primer ministro y titular de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahman al Thani.
Bagdad asegura que las tropas internacionales iniciaron la retirada coordinada de bases militares en Irak
Las autoridades de Irak han asegurado este jueves que las tropas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos han iniciado ya su retirada coordinada de bases militares en el país y ha recalcado que se espera que el proceso concluya el 30 de septiembre, como tarde.
El portavoz de las Fuerzas Armadas iraquíes, Sabá al Numan, ha indicado en rueda de prensa que estas tropas "se están retirando de sus bases de forma gradual". "El proceso continuará hasta el 30 de septiembre, que ha sido designado como Día de la Soberanía de Irak", ha manifestado.
Así, ha apuntado a "una aceleración tangible" de este proceso de repliegue y ha destacado que las Fuerzas Armadas iraquíes han demostrado ya su "excepcional capacidad" a la hora de proteger la seguridad del país asiático, según ha recogido la cadena de televisión iraquí Al Sumaria.
El Ejército de Israel ordena aumentar el despliegue de tropas en Cisjordania por las recientes "tensiones"
El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha ordenado este jueves un aumento del despliegue de tropas ante lo que describe como "tensiones" en Cisjordania, ante el repunte de los ataques por parte de colonos y de las incursiones de las fuerzas de seguridad.
"Ante las tensiones en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania-- y el próximo periodo festivo, he ordenado elevar el nivel de alerta", ha dicho, antes de explicar que una división del Ejército está atenta para el refuerzo de tropas en caso de que sea necesario. "Deben realizarse preparativos para la activación inmediata de unidades y batallones para reforzar la zona", ha señalado.
Al Shara realiza un primer pago internacional con tarjeta Visa en plena reconexión de Siria al sistema financiero
El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha realizado un primer pago con una tarjeta Visa en la capital, Damasco, en medio de los esfuerzos de las nuevas autoridades para reconectar con el sistema financiero internacional y después de que Estados Unidos retirara al país de su lista de su lista de patrocinadores del terrorismo como parte de su acercamiento tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.
El pago ha sido realizado por el mandatario en un restaurante en la capital, según un vídeo publicado por la cadena de televisión siria Syria TV. En las imágenes se puede ver que junto a él está el gobernador del Banco Central sirio, Safuat Raslan.
Por su parte, Visa ha confirmado que "ha probado su primera transacción internacional en directo en Siria", en lo que ha descrito como "un importante hito a la hora de apoyar al sector de servicios financieros del país", según un comunicado publicado por la compañía.
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