Reportes de una "explosión"
Declarado un gran incendio en Londres cerca del estadio de Wembley
Los bomberos desplazan a 125 efectivos para controlar el fuego en una planta de reciclaje y piden a los vecinos confinarse en casa con puertas y ventanas cerradas por el intenso humo
Redacción
Los bomberos de la ciudad de Londres luchan contra un fuego declarado en un centro de tratamiento de residuos y reciclaje cercano al estado de Wembley, en el noroeste de la capital británica.
Al parecer, el incendio se originó en la estación de residuos de LondonEnergy en Hannah Close, situada junto a un almacén de Amazon y cerca de la tienda de Ikea de Wembley, según informa el 'Daily Mail'.
Una veintena de camiones de extinción de incendios y alrededor de 125 bomberos se han desplazado hasta el lugar para controlar las llamas. Además, el cuerpo ha pedido a los residentes del área cercana a "cerrar puertas y ventanas" y permanecer en el interior de sus viviendas "debido a la gran cantidad de humo que se está produciendo".
El Servicios de Bomberos de Londres informó de que el incendio se originó en una "instalación de residuos mixtos", y que ha afectado a una nave industrial.
El servicio de transporte metropolitano de la ciudad ha suspendido el servicio de la línea de metro Metropolitan, mientras que la línea Jubilee no se detiene en las estaciones afectadas por el humo del incendio. Asimismo, se han interrumpido todas las líneas de trenes en dirección a Aylesbury por el mismo motivo. El tráfico de vehículos por la zona también ha resultado afectado.
Las causas del incendio todavía se desconocen, aunque algunos medios locales reportan una "explosión" previa.
Fuente: El Periódico
- La Aemet lo confirma: la provincia de Alicante pasará del calor a la lluvia en pocas horas
- Orange publicita en Elche su servicio telefónico con un mapa donde incluye el Sáhara, Ceuta y Melilla en Marruecos
- El golpe del siglo en Alicante: roban el Tesoro de Villena del Muvi en apenas cuatro minutos
- Muere Begoña Rodríguez, abogada y esposa del DJ alicantino Nando Costa: 'Eras mi faro entre la niebla
- Los vecinos de Tabarca lamentan que el Ayuntamiento de Alicante no ponga los toldos: “Tener sombras no debería ser tan complicado”
- La Generalitat autoriza en Pilar de la Horadada la primera granja de engorde de atún rojo de la Comunidad
- La directora de la Guardia Civil contesta a Dolón sin concretar los refuerzos y con apenas 100.000 euros para arreglar el cuartel de Torrevieja
- La cifra de alicantinos que renuncian a una herencia sigue al alza a pesar de la supresión del Impuesto de Sucesiones