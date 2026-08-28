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Localizado uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

El Gobierno nepalí estima que hay al menos 600 desaparecidos

Localizado uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

Localizado uno de los tres españoles desaparecidos tras las riadas en Nepal

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EFE

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) indicó en su último boletín que uno de los tres ciudadanos españoles que figuraban en la lista de personas desaparecidas tras las devastadoras inundaciones que han arrasado el norte de Nepal ha sido localizado, sin aportar más detalles al respecto. En su último boletín, el organismo oficial incluye a un nacional español en el apartado de rescatados, mientras mantiene a otros dos ciudadanos en la lista de personas en paradero desconocido, sin aportar por el momento más detalles sobre la identidad o las circunstancias del hallazgo.

Horas antes, el Gobierno de Nepal había publicado un listado con las identidades de más de 600 turistas desaparecidos o fuera de contacto, tanto extranjeros como nepalíes visitantes a la zona, entre ellos dos mujeres y un hombre españoles.

La lista, divulgada y actualizada varias veces por la cartera nepalí de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, muestra las identidades, nacionalidades y, en algunos casos, número de pasaporte o carné de identidad y referencias sobre la estancia de los desaparecidos, como zonas en las que se hallaban.

En ella, que no ha sido actualizada desde hace unas horas, aparecen tres turistas, dos mujeres y un hombre, identificados como de nacionalidad española, con ellas dos vinculadas a un grupo de senderismo.

Noticias relacionadas

El Ministerio de Asuntos Exteriores español, que informó la víspera de cuatro españoles desaparecidos, rebajó este viernes a tres la cifra, al informar de que la Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y haciendo gestiones con las autoridades locales.

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