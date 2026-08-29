GUERRA UCRANIA
Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Berlín
Al menos 27 personas murieron y otras 42 resultaron heridas en un ataque ruso el viernes contra un almacén en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, informaron este sábado las autoridades ucranianas.
"Lamentablemente, hasta el momento se han registrado 27 muertos. Y es posible que esta cifra no sea definitiva", escribió en un menaje en Telegram el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko.
- La Guardia Civil esclarece un fraude a una vecina de Elche a la que alquilaron una vivienda en una falsa plataforma inmobiliaria
- Muere Begoña Rodríguez, abogada y esposa del DJ alicantino Nando Costa: 'Eras mi faro entre la niebla
- Así fue el robo del Tesoro de Villena: tres encapuchados con barras de hierro que sabían a lo que iban
- Carlos Llull, experto en climatización: “Si tuviera que elegir para mi casa aire acondicionado o ventilador, lo tengo claro”
- La Vuelta a España pasa por la provincia de Alicante: mapa, recorrido, horarios y pueblos por los que cruza el pelotón
- El meteotsunami sorprende en Torrevieja y Guardamar: el mar se retira y deja imágenes insólitas en las playas
- El barrio de San Blas en Alicante llora la pérdida de una querida vecina
- Torrevieja y Guardamar del Segura izan la bandera roja y prohíben el baño en las playas de forma preventiva ante el riesgo de meteotsunami