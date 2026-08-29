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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski cree que unas elecciones en el contexto actual supondrían el colapso de Ucrania
Un ataque ruso mata a una mujer y a un niño de 4 años en la ciudad ucraniana de Cherníguiv
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
El exministro de Defensa Mijailo Fedorov, destituido por Zelenski, será asesor de su exhomólogo italiano
El exministro de Defensa ucraniano Mijailo Fedorov, que fue cesado por el presidente Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se convertirá en asesor de su exhomólogo italiano, Guido Crosetto, a quien ayudará en cuestiones sobre el fortalecimiento del sector de la tecnología militar.
"Me complace que Mijailo Fedorov haya aceptado ofrecerme su consultoría como asesor para la innovación en Defensa. Hoy en día, el simple conocimiento de las nuevas tecnologías ya no es suficiente: la capacidad de adaptar los procesos organizativos es esencial, transformando rápidamente la experimentación en soluciones operativas que puedan utilizarse a gran escala", ha indicado Crosetto en un comunicado tras sostener un encuentro con el ucraniano.
El titular de Defensa italiano ha asegurado que cuenta con "una importante experiencia en el campo de la innovación digital aplicada a la administración pública y la defensa". "Ha sido una oportunidad para profundizar en temas de drones, sistemas no tripulados y defensa aérea, así como para debatir sobre la evolución del ecosistema tecnológico", ha agregado.
Putin se reunirá con Xi, Erdogan, Modi y Pezeshkian en el marco de la cumbre de la OCS
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá con los líderes de China, Irán, Turquía e India en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará la próxima semana en Kirguistán, informó este viernes el Kremlin.
El encuentro entre Putin y el presidente chino, Xi Jinping, tendrá lugar el lunes y en él abordarán el proyecto de gasoducto Fuerza de Siberia-2, precisó Yuri Ushakov, asesor presidencial de política internacional.
El acuerdo sobre dicho gasoducto no pudo cerrarse, como era el deseo de Moscú, en la visita del jefe del Kremlin al gigante asiático en mayo pasado.
Zelenski confirma nuevos ataques de largo alcance contra Rusia, incluyendo la base de Engels
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este viernes nuevos ataques de largo alcance contra objetivos en Rusia, ofensiva en la que Kiev ha golpeado una refinería de petróleo en la región de Yaroslavl y la base aérea militar de Engels, al este de la ciudad de Saratov, considerada clave para los bombarderos estratégicos de Rusia.
"Durante el último día, los guerreros de nuestras Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron una refinería de petróleo en la región de Yaroslavl. La distancia es de 1.000 kilómetros desde la línea del frente. También hubo nuestras justas respuestas a la guerra de Rusia en el Mar Negro", ha indicado el presidente ucraniano reivindicando la capacidad militar ucraniana para infligir golpes en territorio ruso.
Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las tropas rusas contra Bucha, al noroeste de Kiev
Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas este viernes en un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Rusia contra la localidad ucraniana de Bucha, en la provincia de Kiev.
El gobernador de la provincia de Kiev, Timur Tkachenko, ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales que "el ataque perpetrado esta mañana por el enemigo ha acabado con la vida de una persona en Bucha", al tiempo que ha lamentado que un hombre ha sufrido heridas de metrallas y ha tenido que ser trasladado a un hospital de la zona.
Asimismo, ha explicado que una mujer ha resultado herida en el distrito de Fastiv, donde ha sufrido varios cortes. "Está recibiendo todo el tratamiento médico necesario en estos momentos", ha aclarado, antes de manifestar que "todos los servicios de emergencias se encuentran desplegados en la zona para ofrecer ayuda a la población local".
Ucrania ataca refinería a 250 kilómetros de Moscú y base de la Flota del Mar Negro
Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al norte de Moscú, y la ciudad portuaria de Sebastópol, base de la Flota del Mar Negro en la anexionada península de Crimea, según informaron las autoridades locales.
"En la región de Yaroslavl fue declarada la alarma aérea por drones (...) Con el objetivo de garantizar la seguridad fue interrumpido el tráfico en la carretera de Yaroslavl a Moscú", informó en Telegram el gobernador local, Mijaíl Yevráev.
Trump asegura que Rusia "no va a atacar territorio de la OTAN"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que Rusia "no va a atacar territorio de la OTAN" en medio de las especulaciones sobre el objetivo de la visita sorpresa realizada esta semana a Moscú por parte del director de la CIA, John Ratcliffe.
"He tenido una buena conversación con él. No va a atacar territorio de la OTAN", ha señalado el magnate republicano al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca tras firmar una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América en el contexto de la guerra comercial con Canadá.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha calificado de "historias de terror" las recientes informaciones publicadas en los medios estadounidenses sobre el presunto plan de Moscú para atacar en los próximos años un país de la OTAN. "No tienen nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia", ha expresado.
Rusia lanza una oleada de ataques sobre la provincia ucraniana de Kiev
El Ejército de Rusia ha lanzado este jueves una oleada de ataques sobre distintos puntos de la provincia ucraniana de Kiev, incluida la homónima capital, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha confirmado en redes sociales que, como consecuencia del ataque, han caído escombros cerca de una escuela en el distrito de Shevchenkivski. "Las ventanas del centro educativo han resultado dañadas", ha señalado.
Asimismo, se han producido daños en un edificio residencial, un parque y un parking en el distrito de Obolon, si bien no ha habido que lamentar heridos o incendios. Los ataques también han provocado destrozos en una guardería en el distrito de Podilski.
España, Suecia, Polonia y Países Bajos piden a la UE usar los activos rusos inmovilizados para Ucrania
Los gobiernos de España, Suecia, Polonia y Países Bajos han pedido este jueves retomar el debate sobre el uso de los activos rusos inmovilizados en beneficio de Ucrania, en una carta conjunta dirigida a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y a otros cargos de la Comisión para que trate este asunto en la reunión de ministros de Exteriores informal que se celebrará la semana que viene en Irlanda.
En la misiva, a la que ha accedido Europa Press, los ministros de Exteriores de los cuatro países --incluido el español, José Manuel Albares--, sostienen que el préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania "constituyó un hito significativo" pero que "todos" son conscientes de que "no será suficiente".
EEUU subraya su compromiso con la OTAN tras la visita a Moscú del jefe de la CIA
Estados Unidos reafirmó este jueves su compromiso con la seguridad colectiva de la OTAN y aseguró que Europa continúa siendo de "interés fundamental" para Washington, tras la visita a Moscú del jefe de la CIA para supuestamente advertir al Kremlin contra eventuales ataques a aliados.
El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, envió hoy este mensaje en una comparecencia junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien se reunió en la sede de la organización en Bruselas.
"Europa sigue siendo un interés fundamental para Estados Unidos, incluso mientras damos prioridad al hemisferio occidental y a la primera cadena de islas", dijo Colby.
Rusia niega planes de atacar la OTAN y acusa a europeos de defender una política agresiva
El Kremlin negó hoy que Rusia albergue planes de atacar a un país de la OTAN, al tiempo que acusó a los países europeos de defender una política agresiva hacia Moscú.
"Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Según medios occidentales, dichos planes de Moscú serían el motivo del viaje relámpago a Rusia que este martes hizo el director de la CIA, John Ratcliffe, el primero en toda la guerra.
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