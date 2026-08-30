Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Colonos israelíes apalean a equipo de la cadena NBC News y a una mujer palestina en Cisjordania

Un equipo de la televisión estadounidense NBC News y una mujer palestina a la que estaban los periodistas entrevistando fueron apaleados este sábado por un grupo de colonos israelíes enmascarados en Cisjordania, episodio que subraya el incremento de este tipo de ataques cada vez más indiscriminados en este territorio ocupado por Israel.

Cuando ocurrió el suceso, cuatro miembros de un equipo de la cadena de noticias se encontraban entrevistando a una mujer llamada Aida Ahmed Abdullah y a su familia en la localidad palestina de Jalud, cerca de Nablus, donde se han incrementado este tipo de agresiones y las campañas de acoso por parte de colonos judíos en las últimas semanas. Abdullah precisamente denunció haber sido víctima de una de estas operaciones de acoso y relató a la cadena que los colonos acabaron por expulsarla a ella y a los suyos de su vivienda.