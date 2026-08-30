Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Hércules CFPogacar Brutal CaídaMuerte Hombre DeniaElche CFCrónica del Racing-ElcheEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto

Trump define Ormuz como "nuevo" territorio de EE. UU.

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El meteotsunami sorprende en Torrevieja y Guardamar: el mar se retira y deja imágenes insólitas en las playas
  2. La Vuelta a España pasa por la provincia de Alicante: mapa, recorrido, horarios y pueblos por los que cruza el pelotón
  3. Alicante se prepara para soportar más calor y medirá dónde falta sombra en calles y barrios
  4. Los bomberos despliegan un dispositivo especial por el paso de La Vuelta por Alicante
  5. Elche rechaza que el robo del Tesoro de Villena pueda servir de excusa para no ceder la Dama
  6. La Generalitat reacciona al robo del Tesoro de Villena: “No debe interpretarse como un cuestionamiento de la seguridad”
  7. La falta de pegada amarga el estreno liguero del Hércules
  8. La Guardia Civil esclarece un fraude a una vecina de Elche a la que alquilaron una vivienda en una falsa plataforma inmobiliaria

Nace Unidos por San Fulgencio, el nuevo partido independiente del concejal Alain Alain Franz Vandenbergen surgido de la fractura del PIPN

Nace Unidos por San Fulgencio, el nuevo partido independiente del concejal Alain Alain Franz Vandenbergen surgido de la fractura del PIPN

Ya está en la calle el libro-programa de las fiestas patronales de Altea que reúne tradición, memoria y actualidad en 331 páginas

Ya está en la calle el libro-programa de las fiestas patronales de Altea que reúne tradición, memoria y actualidad en 331 páginas

Detenidos tres hombres por varios robos con violencia en Orihuela

Detenidos tres hombres por varios robos con violencia en Orihuela

Así se llevó a cabo una de las detenciones por robo con violencia en Orihuela

Sigue en directo la carrera de Moto3 del GP de Aragón

Sigue en directo la carrera de Moto3 del GP de Aragón

Detenido un joven en Alicante por una orden europea de detención emitida por Austria

Detenido un joven en Alicante por una orden europea de detención emitida por Austria

¿Un hijo te cuida y quieres dejarle más herencia? Un abogado explica cómo hacerlo

¿Un hijo te cuida y quieres dejarle más herencia? Un abogado explica cómo hacerlo

Elevan a la Generalitat la petición para proteger los arcos medievales del centro de Elche

Elevan a la Generalitat la petición para proteger los arcos medievales del centro de Elche
Tracking Pixel Contents