Juicio en Washington
Maduro difunde una fotografía suya en la cárcel
"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", asegura en la red social X
Europa Press
La cuenta oficial de Nicolás Maduro en la red social X ha publicado nuevas imágenes del dirigente venezolano durante su encierro en Estados Unidos, con aspecto animado y como un "pequeño regalo de amor y esperanza", para su familia en particular.
"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", reza uno de los mensajes en la cuenta del mandatario, capturado por Estados Unidos en enero de este año tras una operación militar en Caracas y trasladado a una cárcel de Nueva York mientras es juzgado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.
"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", ha añadido el presidente venezolano en sus mensajes que acompañan a las fotos. Todas las imágenes tienen fecha del 25 de junio de 2026.
"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Dios proveerá. Venezuela renacerá", ha concluido.
Fuente: El Periódico
- El meteotsunami sorprende en Torrevieja y Guardamar: el mar se retira y deja imágenes insólitas en las playas
- La Vuelta a España pasa por la provincia de Alicante: mapa, recorrido, horarios y pueblos por los que cruza el pelotón
- Alicante se prepara para soportar más calor y medirá dónde falta sombra en calles y barrios
- Los bomberos despliegan un dispositivo especial por el paso de La Vuelta por Alicante
- La falta de pegada amarga el estreno liguero del Hércules
- Elche rechaza que el robo del Tesoro de Villena pueda servir de excusa para no ceder la Dama
- La Generalitat reacciona al robo del Tesoro de Villena: “No debe interpretarse como un cuestionamiento de la seguridad”
- La Guardia Civil esclarece un fraude a una vecina de Elche a la que alquilaron una vivienda en una falsa plataforma inmobiliaria