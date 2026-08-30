Cerca de Zúrich
Un muerto y cinco heridos en un tiroteo durante una rave en Suiza
La policía ha abierto una investigación y sigue buscando al autor de los disparos
Los hechos han tenido lugar en el hipódromo de Aarau, donde se estima que había unas 3.500 personas
France Presse
Un tiroteo ha dejado un muerto y cinco personas heridas en la noche del sábado al domingo durante una rave celebrada en el hipódromo de Aarau, en el norte de Suiza, cerca de Zúrich, informó la policía cantonal. La policía todavía busca al autor de los disparos.
"Según las primeras constataciones, los disparos efectuados esta noche en la zona de Schachen, en Aarau, han dejado un muerto y cinco heridos, algunos de ellos de gravedad. Continúa la búsqueda de los autores, por el momento desconocidos", anunció en X la policía del cantón de Argovia, que añadió que "los posibles móviles, así como las circunstancias exactas de los hechos, aún deben esclarecerse".
El diario suizo Blick indicó en su página web que los disparos se produjeron antes de las 03:00 (01:00 GMT), en el marco de la «Aarauer Rave», una fiesta anual de música techno que reunió a unas 3.500 personas en el hipódromo de Aarau entre las 15:00 del sábado y las 02:00 del domingo.
Según el diario, un testigo aseguró haber escuchado «disparos en ráfaga».
Fuente: El Periódico
- El meteotsunami sorprende en Torrevieja y Guardamar: el mar se retira y deja imágenes insólitas en las playas
- La Vuelta a España pasa por la provincia de Alicante: mapa, recorrido, horarios y pueblos por los que cruza el pelotón
- Alicante se prepara para soportar más calor y medirá dónde falta sombra en calles y barrios
- Los bomberos despliegan un dispositivo especial por el paso de La Vuelta por Alicante
- Elche rechaza que el robo del Tesoro de Villena pueda servir de excusa para no ceder la Dama
- La Generalitat reacciona al robo del Tesoro de Villena: “No debe interpretarse como un cuestionamiento de la seguridad”
- La Guardia Civil esclarece un fraude a una vecina de Elche a la que alquilaron una vivienda en una falsa plataforma inmobiliaria
- Carlos Llull, experto en climatización: “Si tuviera que elegir para mi casa aire acondicionado o ventilador, lo tengo claro”