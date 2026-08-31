Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncia Ayuntamiento AlicantePortavoz PSOE AlicantePeligros calas AlbuferetaSeguridad en los museosCompra viviendasFocas monje en la provinciaEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Catástrofe

La previsión de lluvias reaviva el temor a nuevas avalanchas en Nepal

El Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal pronostica lluvias fuertes a muy fuertes en la Provincia de Bagmati hasta el 2 de septiembre

Riada de Rasuwa, en Nepal (imagen de archivo)

Riada de Rasuwa, en Nepal (imagen de archivo) / Europa Press/Contacto/Ap Tolang

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La previsión de fuertes lluvias en los próximos días en el norte de Nepal ha avivado este lunes el temor a nuevas avalanchas y riadas. La autoridad de desastres de Nepal y la División de Pronósticos de Inundaciones advirtieron a las comunidades a lo largo de los ríos Bhote Koshi y Trishuli de la posibilidad de que se produzcan nuevas inundaciones tras informes de un aumento en el flujo de agua aguas arriba. Aunque un lago aguas arriba se ha drenado en gran medida, las autoridades continúan monitoreando otras acumulaciones de agua aguas arriba y obstrucciones de escombros. "Nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra siguen siendo posibles", advirtió el organismo. El Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal pronostica lluvias fuertes a muy fuertes en partes de la Provincia de Bagmati hasta el 1 de septiembre, con lluvias fuertes aún posibles el 2 de septiembre. Estas lluvias pueden causar inundaciones repentinas, flujos de escombros, deslizamientos de tierra y disrupciones en el transporte.

Las autoridades nepalís han ordenado de manera oficial a todo el personal de seguridad, a los equipos de rescate y a miembros del público desplegados en labores de salvamento y ayuda que se mantengan en máxima alerta y se trasladen a un lugar seguro de ser necesario.

El portavoz de la policía de Nepal, Abi Narayan Kafle, aseguró que la operación de rescate de víctimas y cadáveres continúa, pese a la máxima alerta.

De acuerdo con las imágenes vía satélite mostradas por la cadena estatal de China CCTV, el lago que recientemente se formó estaba en la misma zona donde ocurrió la riada el pasado miércoles que dejó daños catastróficos. Aunque parece que la situación se normalizó algo durante el fin de semana, la posibilidad de fuertes lluvias en la zona podría cambiar la situación de manera acelerada con nuevas crecidas. Varias poblaciones del Tíbet chino han sido evacuadas.

La acumulación de agua en forma de lago natural de nueva creación se sitúa a más de 10 kilómetros del Puerto de Gyirong, que es el paso fronterizo con Nepal, el cual quedó cubierto de lodo y agua por la inundación. Pero se sitúa a unos 1.000 de altitud de Gyirong, por lo que cualquier avenida de agua súbita podría ser muy peligrosa.

Noticias relacionadas

De acuerdo con expertos en climatología que han seguido la evolución en la región del Himalaya, indicaron que el colapso glaciar del pasado miércoles, han dado lugar a la formación de varios cuerpos de agua, mientras los escombros siguen esparcidos por la región. El encargado del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, Qianggong Zhang, indicó que otro lago represado se formó por la avalancha de hielo y roca. Este lago contiene varios millones de metros cúbicos de agua. Nuevas avenidas de agua supondrían dificultades añadidas para la búsqueda de cadáveres.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega una patera a Santa Pola con siete migrantes, entre ellos menores
  2. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena: 'Los técnicos de la Generalitat tenían la responsabilidad y dieron el visto bueno
  3. Polémica por la alerta de Europol que llegó a Villena un día después del robo del tesoro
  4. Los extranjeros ya copan el 80 % de la compra de viviendas en ocho municipios alicantinos
  5. El Hércules pedirá explicaciones a la Federación por la alineación de Javi Moreno antes de impugnar el Clásico
  6. La falta de pegada amarga el estreno liguero del Hércules
  7. Ignacio de la Calzada, abogado: 'Si tienes años sin cotizar, esto puede mejorar tu futura pensión
  8. La Generalitat ya paga en Torrevieja 5.100 euros al día por el alquiler de barracones para acoger colegios e institutos

La previsión de lluvias reaviva el temor a nuevas avalanchas en Nepal

La previsión de lluvias reaviva el temor a nuevas avalanchas en Nepal

Parece una piscina natural, pero es un yacimiento romano junto al mar: es gratis y tiene las mejores vistas de la costa de Alicante

Parece una piscina natural, pero es un yacimiento romano junto al mar: es gratis y tiene las mejores vistas de la costa de Alicante

Compromís pide explicaciones al Gobierno sobre el retraso a la hora de compartir la alerta de Europol por los robos en museos

Compromís pide explicaciones al Gobierno sobre el retraso a la hora de compartir la alerta de Europol por los robos en museos

La otra cara de Tabarca: sin transporte público ni servicios básicos para atender tanto turismo

La otra cara de Tabarca: sin transporte público ni servicios básicos para atender tanto turismo

Parece Australia pero está en Alicante: la cala salvaje entre acantilados y con el agua más cristalina que has visto este verano

Parece Australia pero está en Alicante: la cala salvaje entre acantilados y con el agua más cristalina que has visto este verano

El tiempo en Alicante: cielos nubosos y temperaturas estables para comenzar septiembre

Ana Redondo comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

La subvención de "Transporte a Estudiantes 25-26” en La Nucía podrá llegar hasta los 500€

La subvención de "Transporte a Estudiantes 25-26” en La Nucía podrá llegar hasta los 500€
Tracking Pixel Contents