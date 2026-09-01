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Casa real noruega

Cientos de noruegos comienzan a desfilar por la capilla ardiente del rey Harald V

El funeral del que era el monarca más longevo de Europa se celebrará el miércoles 9 de septiembre en la catedral de Oslo

Personas desfilan en silencio ante el féretro del rey Harald V

Personas desfilan en silencio ante el féretro del rey Harald V / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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EFE

Copenhague

Cientos de personas se acercaron este martes al Palacio Real de Oslo para visitar la capilla ardiente del rey Harald V, fallecido el pasado viernes a los 89 años por las complicaciones derivadas de una infección en la sangre.

Horas antes de la apertura de la capilla a las 14.00 (12.00 GMT), muchas personas hacían cola ya delante de ella, informó la televisión pública NRK.

La capilla permanecerá abierta este martes durante cuatro horas y, de 10.00 a 18.00 locales (de 08.00 a 16.00 GMT) a partir de mañana y hasta el próximo miércoles.

El féretro había llegado la víspera a la capilla tras una procesión en la que cargaron con los restos del monarca sus familiares más cercanos, incluido el nuevo rey, Haakon VIII.

Cubierto con la bandera de la familia real de Noruega el ataúd fue desplazado desde el llamado Salón Rojo de la sede de la monarquía hasta la capilla, en una ceremonia solemne y televisada en la que la familia real fue en procesión con Haakon VIII a la cabeza.

Inmediatamente tras el féretro avanzó acompañada por la reina Mette-Marit, esposa de Haakon VIII, la reina Sonia, madre del actual rey y esposa de Harald V durante casi 58 años.

El funeral del que era el monarca más longevo de Europa se celebrará el miércoles 9 de septiembre en la catedral de Oslo y después recibirá sepultura en la fortaleza de Akershus.

Noticias relacionadas y más

La apertura de la capilla se produjo minutos después de que Haakon VIII realizara el juramento constitucional en el Storting (Parlamento noruego), un acto que marca el comienzo de su reinado.

Fuente: El Periódico

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