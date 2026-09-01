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Elecciones legislativas

El Congreso de Estados Unidos aprueba evitar un cierre de Gobierno antes de las elecciones de noviembre

La medida, respaldada por 370 votos a favor y 48 en contra, ya había sido aprobada el mes pasado por el Senado, por lo que ahora pasa al escritorio del presidente, Donald Trump, para su promulgación

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

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EFE

Washington

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes una resolución para prorrogar el presupuesto federal y evitar así un cierre de Gobierno antes de las elecciones legislativas de noviembre.

La medida, respaldada por 370 votos a favor y 48 en contra, ya había sido aprobada el mes pasado por el Senado, por lo que ahora pasa al escritorio del presidente, Donald Trump, para su promulgación.

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