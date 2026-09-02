Al menos 11 muertos y 58 heridos en los ataques estadounidenses contra Irán

Al menos 11 personas murieron, incluidas cuatro en una boda, y otras 58 resultaron heridas en los ataques estadounidenses contra Irán de la pasada noche, informaron las autoridades iraníes.

Proyectiles estadounidenses alcanzaron una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak, en la sureña provincia de Hormozgan, donde murieron cuatro personas y otras 50 resultaron heridas, informó el director provincial de la Media Luna Roja, Mojtar Salahshur, según la agencia IRNA.

Otras siete personas murieron en tres puntos de la provincia sureña de Juzestán, que fueron alcanzadas por misiles estadounidenses, informó el subdirector de Seguridad y Orden Público del Gobernador de Juzestán, Valiola Hayati, citado por IRNA.

En Juzestán resultaron heridas además otras ocho personas, según la fuente.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, calificó de "atrocidades" el ataque contra la boda en Hormozgan, una acción que comparó con el bombardeo de una escuela en la sureña ciudad de Minab en febrero que causó la muerte de 168 estudiantes y profesores.

"Más peligroso que la propia bomba es la normalización de los bombardeos; y más peligroso que el silencio es la conversión del silencio en legitimidad. Irán responderá con firmeza a estos crímenes salvajes”, afirmó en X Bagaei.

Estados Unidos atacó la pasada noche Irán por segunda ocasión en 48 horas en una ofensiva dirigida contra "objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica" para contrarrestar los" intentos de agresión" de Irán "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región".

Irán respondió con ataques contra instalaciones militares de EE. UU. en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak.

Estados Unidos atacó Irán el lunes por primera vez en un mes en su pulso por el control del estrecho de Ormuz, que se ha convertido para Teherán en su principal medida de presión en la guerra que comenzó el 28 de febrero, ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo y exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso.

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Pero en las últimas semanas Estados Unidos ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.

Fuente: El Periódico