Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Alemania culpa a Rusia del ataque con un dron bomba contra el aeropuerto de Leipzig

El gobierno alemán acusa por primera vez formalmente a Rusia del ataque con al menos un dron bomba del pasado agosto contra el aeropuerto de Leipzig, según informaciones coincidentes del semanario Der Spiegel y del diario Bild. El artefacto no llegó a estallar, porque fue neutralizado de forma fortuita por un trabajador del recinto cuando operaba junto a varios aviones de suministros militares de Ucrania. Activó de inmediato las alarmas de las fuerzas de seguridad alemanas y fue calificado de "ataque híbrido" provocado por "agentes extranjeros" contra una infraestructura crítica del país.

Según avanza de Der Spiegel, en el atentado frustrado intervino un espía ruso y el explosivo utilizado es asimismo común en los servicios secretos de ese país. En la operación participaron varias personas, de acuerdo con este medio. El dron bomba fue detectado cuando transitaba entre varios aviones de transporte Antonov ucranianos. El aeropuerto de Leipzig es un punto neurálgico de alto valor estratégico para los transportes de suministros militares destinados a Ucrania tanto de Alemania como de otros aliados de la OTAN.

El dron iba equipado con un kilo de Semtex, material explosivo plástico. Llevaba unas horas en el recinto cuando fue detectado de forma fortuita por el trabajador, un conductor de autobuses. Había esquivado los sensores del aeropuerto ya que aparentemente había sido modificado para poder burlar esos sistemas. Poco después colisionó un segundo aparato no tripulado contra un avión de carga de DHL, compañía que también tiene su centro operativo en Leipzig. Días más tarde, según medios alemanes, se detectó un tercer aparato similar.