Investigación del 'Financial Times'
Rusia está ayudando en secreto a Irán a desarrollar misiles supersónicos de crucero
Una investigación del 'Financial Times' revela una colaboración que eleva la amenaza de Teherán a los intereses y la flota de Estados Unidos en Oriente Próximo
EFE
Rusia está ayudando a Irán a desarrollar en secreto un programa propio de misiles supersónicos de crucero, asegura hoy en una investigación el rotativo Financial Times, que precisa que el programa, llamado C430L, arrancó en 2023. Estos misiles, que aún no han sido desplegados, tendrían como blanco los portaaviones y otros barcos de guerra estadounidenses desplegados en toda la región de Oriente Medio.
El diario londinense basa su información en mensajes rusos que han sido filtrados, registros de vuelos de expertos rusos a Irán y el análisis de patentes militares, que demuestran que esta colaboración entre los dos países no se ha interrumpido desde que hace seis meses Estados Unidos lanzó la guerra contra Irán. El programa consiste en el desarrollo de misiles propulsados mediante un 'ramjet' (estatorreactor), un motor que permite a un misil volar a baja altura y a varias veces la velocidad del sonido, y que los expertos señalan que tiene como objetivo principalmente blancos en el mar.
Irán ya ha fabricado y testado varios de estos misiles, pero no consta que los haya desplegado hasta el momento. Las compañías rusas implicadas en este programa de misiles iraníes son Rosoboronexpert, la exportadora de armas estatal rusa, y NPO Mashinostroyenia, fabricante de armas de alta precisión. El diario cita a varios expertos en armamento que no confirman la información de forma independiente, pero subrayan que este programa obedecería a un viejo anhelo iraní de poder alcanzar con facilidad a la flota estadounidense desplegada en la zona, mientras que para Rusia el interés estriba en ampliar los escenarios bélicos en que está envuelta más allá de Ucrania.
El programa C430L es un paso más en la estrecha colaboración militar entre Rusia e Irán, que se ha traducido en la provisión de drones iraníes Shahed para su uso en Ucrania por las fuerzas rusas, unos drones que resultaron ser de gran efectividad y que Rusia pasó más tarde a producir en su propio suelo con la tecnología aportada por Irán.
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