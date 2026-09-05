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La operación sigue abierta

Rescatan vivo a un trabajador 11 días después de la riada en Nepal

El ciudadano chino estaba en el túnel de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1

Vista de los daños producidos por la riada en Rasuwa (Nepal).

Vista de los daños producidos por la riada en Rasuwa (Nepal). / EFE

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EFE

Katmandú

Un ciudadano chino fue rescatado este sábado con vida del túnel de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en el norte de Nepal, diez días después de las devastadoras riadas que arrasaron la zona, informó el Ejército nepalí, en una nueva operación que mantiene abiertas las esperanzas de encontrar supervivientes bajo tierra.

El Ejército nepalí confirmó el rescate y medios locales sitúan al hombre en uno de los túneles del complejo, donde continúan las labores de búsqueda.

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