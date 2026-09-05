La operación sigue abierta
Rescatan vivo a un trabajador 11 días después de la riada en Nepal
El ciudadano chino estaba en el túnel de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Katmandú
Un ciudadano chino fue rescatado este sábado con vida del túnel de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en el norte de Nepal, diez días después de las devastadoras riadas que arrasaron la zona, informó el Ejército nepalí, en una nueva operación que mantiene abiertas las esperanzas de encontrar supervivientes bajo tierra.
El Ejército nepalí confirmó el rescate y medios locales sitúan al hombre en uno de los túneles del complejo, donde continúan las labores de búsqueda.
- Multan con 200 euros a dos ambulancias mientras recogían a pacientes de diálisis en el Hospital de Elda
- Dos kilómetros de atasco en la A-31 a la altura del Pla de la Vallonga en Alicante
- Los coches usados en el robo del Tesoro de Villena llevaban matrículas sustraídas en Sax
- David, un joven sobre el Janteloven, la norma social no escrita de Noruega: “Muchos españoles tendrían problemas para adaptarse”
- Elche despide a Pedro Montore tras más de siete años como comisario de la Policía Nacional
- Herido grave un peatón al ser atropellado en el centro de Alicante tras colisionar dos vehículos
- Qué fue de las discotecas míticas de la 'Ruta del Bakalao' alicantina y cuáles siguen abiertas
- Qué ver en un día en Tabarca: guía práctica para aprovechar al máximo la visita a la isla