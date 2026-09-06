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Elecciones regionales en Alemania

La AfD arrasa en Sajonia-Anhalt y se acerca a la mayoría absoluta, según los primeros sondeos a pie de urna

Abren los colegios electorales en Sajonia-Anhalt con la ultraderecha como favorita

Abren los colegios electorales en Sajonia-Anhalt con la ultraderecha como favorita / RONNY HARTMANN / AFP

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Redacción

Las primeras proyecciones de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt sitúan a Alternativa para Alemania (AfD) comoprimera fuerza, con alrededor de 44,5% de los votos, según los sondeos a pie de urna difundidos al cierre de los colegios electorales a las 18.00 horas. El resultado deja al partido de extrema derecha por encima de lo pronosticado y abre un escenario inédito en la política alemana, con la posibilidad de que, de ser así, AfD consiga la mayoría absoluta en el Land.

La AfD obtendría así un incremento de 23,5% en votos y se impondría a la CDU, que lograría alrededor del 18,5%. Die Linke se situaría en el 9,5%, mientras que el SPD obtendría 8%, los Verdes 9%, BSW 5% y FDP 2%.

El resultado supone unfuerte avance para AfD y pone sobre la mesa una cuestión que trasciende las fronteras de este 'Land' del este alemán, la posibilidad de que la extrema derecha pueda llegar a gobernar por primera vez un estado federado alemán desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Participación récord

La jornada electoral ha contado con una participación excepcionalmente alta. A las 16.00 horas, el 65,3% de los electores ya había acudido a las urnas, frente al 41% registrado a esa misma hora en 2011. El dato apunta a una movilización especialmente intensa del electorado en unos comicios considerados cruciales tanto para Sajonia-Anhalt como para el conjunto de Alemania.

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El partido ultraderechista ha planteado durante la campaña una transformación profunda de Sajonia-Anhalt, con propuestas que afectan a educación, inmigración y política familiar, entre otros ámbitos. En su programa electoral, la formación defiende además alejarse de lo que denomina "ideología arcoíris" y vincula el problema demográfico del 'Land' con su defensa de un modelo de familia tradicional.

Fuente: El Periódico

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