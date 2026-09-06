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Nueva Delhi

El derrumbe de un hostal universitario deja al menos tres muertos y decenas de atrapados en la India

Cinco de los heridos se encuentran en estado crítico

Derrumbe en Nueva Delhi.

Derrumbe en Nueva Delhi. / EFE

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EFE

Nueva Delhi

Al menos tres estudiantes murieron, cinco se encuentran en estado crítico y decenas de personas podrían estar atrapadas bajo los escombros, tras el derrumbe este domingo de un edificio de cinco plantas que albergaba un hostal universitario en Nueva Delhi.

El colapso se produjo hacia las 13:30 hora local (08:00 GMT) en el concurrido barrio de Satya Niketan, cerca del Campus Sur de la Universidad de Delhi.

Hasta el momento, los equipos de emergencia han rescatado a ocho personas, de las cuales tres perdieron la vida y cinco están hospitalizadas de gravedad, informaron fuentes oficiales a la agencia local PTI.

Los residentes de la zona estiman que entre 40 y 50 personas podrían seguir atrapadas en el interior de la estructura.

La jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Rekha Gupta, afirmó en un comunicado en la red social X que las operaciones de búsqueda y respuesta a emergencias se llevan a cabo "en pie de guerra".

"Se está haciendo todo el esfuerzo posible para rescatar de forma segura a los atrapados y brindar asistencia inmediata a las familias afectadas", señaló Gupta, tras confirmar el despliegue coordinado de efectivos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), bomberos, policía y defensa civil, así como el desalojo preventivo de un edificio adyacente.

Para mantener con vida a los supervivientes atrapados bajo las ruinas, los equipos de rescate han introducido cilindros de oxígeno entre los escombros y trabajan sobre el terreno con la ayuda de unidades caninas.

El edificio, de unos 50 años de antigüedad, albergaba unas 15 habitaciones ocupadas por estudiantes procedentes principalmente de los estados de Kerala, Haryana y Uttar Pradesh, informó PTI.

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Según los primeros indicios de la policía y testimonios locales, el derrumbe se produjo mientras se realizaban obras de reparación en el sótano, donde la acumulación de agua por las incesantes lluvias de los últimos días debilitó los cimientos.

Fuente: El Periódico

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