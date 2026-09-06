Dos partidos marroquíes reivindican Ceuta y Melilla y los socialistas piden evitar tensiones

Dos partidos marroquíes de la oposición parlamentaria reivindicaron este fin de semana "los derechos históricos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla durante sus mítines electorales, mientras los socialistas advirtieron de que el discurso de algunas formaciones podría acabar favoreciendo a la extrema derecha española.

Las declaraciones se producen a dos semanas de las elecciones legislativas marroquíes, previstas para el próximo 23 de septiembre, y después de que varios dirigentes políticos hayan vuelto a abordar la cuestión de las dos ciudades españolas del norte de África.

El secretario general del Partido del Progreso y del Socialismo (PPS, excomunista), Nabil Benabdellah, defendió durante un encuentro el sábado con militantes en Driuch, a unos 75 kilómetros al suroeste de Melilla, que "tarde o temprano" nadie podrá negar, según dijo, que Ceuta y Melilla son "dos ciudades marroquíes ocupadas".

Benabdellah condenó además el acto protagonizado en Madrid por miembros del grupo de extrema derecha Democracia Nacional, que rasgaron una bandera marroquí frente al Congreso de los Diputados, y lo calificó de "grave ofensa" contra los marroquíes. No obstante, el dirigente del PPS pidió evitar acciones que generen "división" y "conflicto" entre los pueblos marroquí y español.

También desde la oposición, el secretario general del Movimiento Popular (MP, partido de orientación berberista), Mohamed Ouzzine, reclamó una disculpa oficial por el incidente de la bandera y recordó durante un mitin el sábado en Salé, cerca de Rabat, lo que consideró los "legítimos derechos históricos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

Ouzzine afirmó que la cuestión "no es coyuntural ni una baza electoral", sino un asunto "profundamente arraigado en la conciencia de los marroquíes que seguirá presente en la memoria nacional y en la agenda política del país".

Los socialistas marroquíes llaman a evitar tensiones

El primer secretario de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), Driss Lachgar, se desmarcó de este tono y llamó a actuar con responsabilidad para evitar un deterioro de las relaciones con España.

Lachgar, líder de la USFP -miembro de la Internacional socialista junto al PSOE- recordó que España fue el primer país europeo en reconocer la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental y advirtió de que declaraciones de algunos partidos pueden arrastrar a Marruecos hacia una hostilidad que, según dijo, no responde a los intereses del país.

"No hay ningún interés para nuestro país en situarnos en una posición de enfrentamiento ni en asumir la defensa de las tesis de la extrema derecha" en España, afirmó en un mitin este domingo en Rabat.

Las declaraciones se producen una semana después de que el secretario general del nacionalista Partido Istiqlal, Nizar Baraka, miembro de la coalición de Gobierno y ministro de Equipamiento y Agua, defendiera en un mitin el pasado 29 de agosto en Rabat que España es "un socio fundamental", aunque añadió que Marruecos "no retrocede ni un solo palmo de su territorio nacional".

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La reivindicación de Ceuta y Melilla forma parte del discurso histórico del Istiqlal desde su creación en 1944 y constituye desde entonces uno de los elementos de su ideario nacionalista.