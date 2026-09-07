Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Colonos israelíes matan a disparos a un joven palestino de 20 años en Cisjordania

Un joven palestino murió y otros dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, la noche del domingo en un ataque perpetrado por colonos israelíes contra la localidad de Haya, al este de Qalqilya (norte de Cisjordania), informaron fuentes médicas palestinas.

El Ministerio de Sanidad palestino confirmó la muerte de Omar Mohamed Tubasi, de 20 años, a causa de un disparo en la cabeza efectuado por los colonos durante el asalto a la localidad.

La Media Luna Roja Palestina informó de que sus equipos atendieron a dos heridos de bala real durante el ataque: uno en la cabeza -el mismo que posteriormente fallecería- y otro en el pecho, cuyo estado calificó de "muy grave".