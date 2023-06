Aunque no lo parezca, la gestación del barrio de Rabasa comenzó apenas siete años después del final de la Guerra Civil. No me refiero, claro está, a las casas no alineadas de la zona antigua sino a los chaletitos de la zona de expansión.

Pero lo que poca gente sabe es que el barrio de Rabasa tuvo una extensión que duplicaba la superficie actual. El proyecto original de la barriada comprendía la construcción de cerca de 500 viviendas para la clase media. Cientos de chalets fueron construidos, sus calles fueron rotuladas…. Y la mitad de ellos fueron derribados sin haber sido habitados. En 1946 la Constructora del Manzanares S.A. solicitó al Ayuntamiento de Alicante el permiso para levantar 218 viviendas pareadas en terrenos de Rabasa. La promotora se había constituido cinco años antes en Madrid. La finca Rabasa, también conocida como Villa San José, pertenecía a la familia del industrial alcoyano José Laporta Valor. La casa principal y parte de la finca se conservan a día de hoy en una de las manzanas del barrio de la Torreta. Las Casitas de Papel o donde la ciudad perdía su nombre La promotora pretendía levantar una barriada para la clase media alicantina en unos terrenos situados entre la barriada de San Agustín y la de Rabasa. En el centro del barrio se concebía una plaza porticada con iglesia y una avenida que uniría el barrio con la carretera de San Vicente. Pero no solamente se concebía el templo, además se planificaba la construcción del, Grupo Escolar, pistas deportivas, horno, economato, administración de la colonia o una tienda para la venta de carne y pescado. Un verdadero barrio al que denominaron Colonia Rabasa. El proyecto fue encargado a Miguel López González que concibió dos tipos de viviendas, las paralelas a las calles principales y las que hacían esquina. El presupuesto rondaba los 13 millones de pesetas y contaba con una subvención del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional. La cosa no comenzó bien. La licencia de obras caducó en 1947 al no haberse empezado a tiempo las obras. Se alegó que la proyectada vía de circunvalación de la ciudad (actual Vía Parque) iba a atravesar los terrenos y tuvieron que hablar con la Jefatura de Obras Públicas para definir su trazado y encaje. En 1953 se reanudaron las obras sin licencia y fueron paralizadas de nuevo hasta la consecución de la nueva licencia. Como decía más arriba, con las casas prácticamente finalizadas en su mayor parte y con las calles y plazas rotuladas, la barriada quedó abandonada. La verdad es que no he localizado las razones por las que la primera fase quedó abandonada. Lo que se sabe a ciencia cierta es que el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional exigió la devolución de los 3 millones de subvención y también que los terrenos fueron pasando de mano en mano. El periodista de INFORMACIÓN Vidal Masanet trató el tema del barrio fantasma en varias ocasiones. En 1965 visitó por segunda vez “la ciudad dormida” y entrevistó a los dos vigilantes que cuidaban de aquellas casas abandonadas a su suerte. Al parecer recibían sus honorarios de un maestro de obras de San Vicente llamado Daniel Huesca. Además le expusieron las principales suposiciones sobre el abandono del proyecto: que si fueron adquiridos por un hombre de raza negra que se quedó sin dinero para terminar las obras; que si ahora los terrenos valían muchísimo más que lo que se podría sacar de la venta de las casas; que pertenecían a una señora que calculó mal los costes… O puede que todas fueran verdad. Lo cierto es que en enero de 1958, al solicitarse la devolución del préstamo oficial, los terrenos pertenecían a su tercera propietaria, Teresa Goitia Ajuria. El barrio franciscano de la Divina Pastora Sin que sepamos la fecha exacta ni las razones por las que desaparecieron, la barriada fantasma fue borrada del mapa. En una época en la que la vivienda escaseaba, ¿no hubiera sido más lógico expropiar o adquirir esas casas por parte del Estado y destinarlas a viviendas sociales? En 1958 el delegado provincial del Ministerio de la Vivienda Eduardo Taullet Vallaure se lavó las manos alegando que el Ministerio de la Vivienda no tenía nada que ver con esta obra. Motivos del facaso ¿Por qué fracasó esta barriada? En mi opinión, a falta de más datos y de contarles a ustedes el desarrollo de la segunda fase al mes que viene, creo que el Alicante de 1946 no estaba preparado para unas casas para la clase media, que como ya veremos no eran baratas. La Colonia Rabasa estaba situada además en medio de un páramo yermo conectada con la carretera y tranvía de San Vicente por una avenida sin iluminación. Hablamos además de una época autárquica en la que todavía se circulaba con vehículos parcheados de preguerra y unos pocos Haigas de importación. El propio Vidal Masanet al hablar de esta ciudad dormida comentaba “igual el problema de la vivienda nos lo estamos creando nosotros mismos”. Como vimos en la entrega del mes pasado, el Ayuntamiento instaló en 1962 viviendas prefabricadas de urgencia junto al Femer. Mientras, este barrio casi terminado fue derribado años después sin haber sido habitado nunca.