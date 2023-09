Hace poco más de un mes, concretamente el día 8 de agosto, se celebraron las Elecciones para decidir quien iba a regir los destinos de la Fiesta de Fogueres durante cuatro años, es decir, hasta el mismo mes de 2027.

Yo, que he participado de forma directa en cinco procesos electorales formando parte o encabezando una candidatura y una sexta como Presidente de la Mesa Electoral me voy a permitir hacer algunas consideraciones a todo este intenso proceso.

En primer lugar, y como dato positivo, diré que la brevedad de la campaña electoral, poco menos de mes y medio desde el día de la Asamblea General de la Federació celebrada el 20 de julio, favorece y facilita la dinámica electoral evitando de alguna manera actos y acciones del todo innecesarios.

Otro aspecto a destacar es la presencia de dos extraordinarios Candidatos con los que comparto una sincera amistad desde hace mucho tiempo. De un lado, Toñi Martín-Zarco Marín (“Fogueres 365”) con un destacado bagaje en la Fiesta desde su Comisión de siempre, la de Port d´Alacant, que presidió entre los años 1997 y 1999, y con la que alcanzó dos Primeros Premios de Categoría Especial en los años 1998 y 1999, sin olvidar su Elección como Dama de Honor de la Bellesa del Foc d´Alacant en 1992. Nunca podré olvidar que abandonó ciertos privilegios en su Foguera para acompañarme como Delegada de Relaciones Públicas y Fomento en mis dos legislaturas al frente de la Comissió Gestora de Les Fogueres de Sant Joan. Lo cierto es que fue un verdadero placer trabajar junto a ella. Igualmente, hemos de decir en su favor que la tan traída y llevada pandemia le ha impedido completar totalmente su mandato y su programa.

Respecto a David Olivares (“Futur”), nuestra también sincera e indestructible amistad también se remonta a hace bastantes años, prácticamente los mismos que nuestras dos comisiones comparten relación como Germans del Foc. Hombre de una sola Foguera, la de Foguerer-Carolinas, que también ha presidido durante varios años. En su caso, tampoco podré olvidar cuando, con motivo de las elecciones a la Presidencia de la Comissió Gestora para el trienio 2002-2005 su Comisión, liderada por él mismo se mojó, quizás en exceso, al mostrarme su apoyo incondicional.

Tal vez por este motivo he decidido no participar de manera directa en la citada campaña electoral teniendo, eso sí, la absoluta certeza de que, cualquiera que fuera el resultado de las elecciones, la Fiesta a la que tanto queremos, iba a quedar en buenas manos.

Dicha campaña, que he seguido a través de los medios de comunicación, especialmente del Diario “Información”, ha tenido un poco de todo, desde actos de presentación, concretamente el día 27 de julio David y al día siguiente Toñi; fin de la misma, pasando por reuniones con Comisiones (en este caso, orientadas más hacia los diferentes sectores dada la brevedad de la campaña) o debates en los medios de comunicación, destacando el cara a cara llevado a cabo en el Club “Información” el día 31 de julio.

Entre todo ello, diferentes programas de trabajo que han mostrado dos formas distintas de ver la Fiesta sin que tampoco hayan faltado coincidencias en aspectos como la accesibilidad de la Fiesta, la gratuidad de proyectos o la búsqueda de patrocinios, entre otros. No hemos de olvidar nunca que, desde mi punto de vista, cualquiera que se presente a Presidente o Presidenta, en este caso de la Federació de Fogueres, debe intentar, en la medida de lo posible, mejorar la Fiesta que recibe. De hecho, las tres máximas que yo me fijé fueron mantener lo que consideramos positivo, suprimir lo innecesario y crear lo necesario. En otras palabras, para mejorar no es necesario cambiarlo absolutamente todo.

En la campaña que nos ocupa, como es lógico, se han destacado más las diferencias o discrepancias que las coincidencias que, evidentemente, han sido menos. Así, han aparecido serias contradicciones, especialmente entre el modelo de elección actual y el sufragio universal, la forma de gestión de la propia Federació de modo interno o externo o la disyuntiva de mantener el calendario actual o volver, en cierto, modo al de años anteriores, como así ha terminado sucediendo.

Una vez celebradas las Elecciones el 8 de agosto, la Fiesta decidió apostar por el cambio, es decir, la candidatura liderada por David Olivares frente a la encabezada por Toñi Martín-Zarco arrojando un resultado de 123 a 99 votos con 1 en blanco, resultado, por cierto y aunque al revés, muy parecido al de las Elecciones celebradas en 2019 en las que el resultado fue de 127 votos a 98, en este caso a favor de Toñi. Se trata del segundo Presidente de la Foguera Foguerer-Carolinas tras Raúl Baeza Muñoz y el número 24 de la Historia de la Fiesta. Participaron en dichas Elecciones 226 festeros, a saber, 89 Presidentes o Presidentas y los mismos Delegados o Delegadas de Federació por cada una de las Comisiones de Foguera así como 48 Presidentes o Presidentas de cada una de las de Barraca.

Una vez realizada la Elección, y tras el Traspaso de Poderes realizado el día 16 de agosto, David Olivares y su equipo se han puesto, me consta, a trabajar contrarreloj, convocando rápidamente una Asamblea General Extraordinaria de la Federació para el día 5 de septiembre con el punto principal en el Orden del Día de mantener o corregir el Calendario de Actos imperante hasta el momento, venciendo esta segunda opción por el resultado de 141 votos a favor, 54 en contra y 1 abstención, curiosamente parecido al de la Asamblea de febrero de 2022 en la que el cambio de calendario obtuvo 126 votos a favor, 52 en contra y 7 abstenciones. Si sirve para mejorar la Fiesta, bienvenido sea.

Entre los cambios más significativos tenemos las Elecciones de la Bellesa del Foc los días 12 y 13 de abril; los meses de septiembre y octubre para las Presentaciones de Bellezas y Damas de Honor; noviembre para el Concurso Artístico; del 8 al 10 de marzo para las Convivencias de Candidatas; el 5 y 6 de abril para las Galas de Candidatas y el 10 y el 11 de mayo para ambas Proclamaciones. A destacar también el cambio de orden de las fechas de la Entrada de Bandas al 8 de junio y la Cabalgata del Ninot al 15 de dicho mes para evitar la coincidencia de la primera con los Moros y Cristianos de Elda. Igualmente, se van a celebrar tres Mascletàs Nocturnas los días 23 de septiembre, 19 de mayo y 20 de junio.

Pues bien, cuando estas líneas vean la luz algunas comisiones ya habrán presentado a sus Bellezas y Damas de Honor para el ejercicio 2023-2024, es decir, el nuevo Calendario o Programa de Actos ya habrá comenzado.

Suerte para David Olivares y el resto de su equipo pues su éxito será el de nuestra Fiesta de Fogueres que es, al fin y a la postre, aquello por lo que todos debemos velar y luchar.