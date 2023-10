11:00h

Centro Cultural Las Cigarreras

Calle San Carlos, 78

BSMA MATINALES DE LA BANDA. Concierto

Recorrido por la obra de BARBIERI , SERRANO y G. GIMÉNEZ

Director: Pedro Lara Navarrete

(+12 años)

18:30h

Centro Municipal de las Artes

Plaza Quijano (Centro histórico), 2

LLEGENDES D´EN JAUME I. Rebombori C.Teatre amb titelles

Vida y milagros de Jaime I y sus valerosas damas. Nuestro cuentacuentos narra la vida del rey Jaime I El Conquistador y las conquistas que forjaron los cimientos de nuestra tierra.

Incluye cuentos de factura propia narrando las aventuras de tres mujeres que acompañaron a tan magna figura. Un relato de valientes guerreros y guerreras.

Público al que se dirige: + 4 años.

18:30h

Centro Social Comunitario "Isla de Cuba"

Calle Isla de Cuba, 40

THE SHOW MOSCÓN Cía Galitoon. Teatro

“The Show Moscón” es un Circo de títeres ambulante de “varietés”, presentado por un moscón gordo y rollizo. Un maravilloso circo, representado por un armario que abre sus puertas para mostrar los diferentes números que se hallan en su interior. Dentro de nuestro armario, podremos disfrutar de verdaderas Divas de la canción, absurdos números musicales, espeluznantes Magos y Mentalistas, increibles bebés equilibristas , maravillosos números de Danza y un sin fin de humor… .

Guión y Dirección: Chisco Casteleiro. Diseño de Puppets: Galitoon

TODOS LOS PUBLICOS (+ 3 AÑOS)

20:00h

Centro Municipal de las Artes

Plaza Quijano, 2 (Centro histórico)

Autoría de aquí. VÍCTOR PÉREZ SAN ROQUE.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Música i cor", compilación de partituras para collas de dolçainers i tabaleters, del compositor alicantino Víctor Pérez San Roque.

Participan en la mesa redonda Rubén Urbán y José Carlos Ramón, miembros de la Federació de Folklore.

Público al que se dirige: + 12 años.

8 de Octubre

12:00h

Plaza Doctor Gómez Ulla

Cuentos para niños perVERSOS / Baychimo teatro.

Le presentamos…

Los maravillosos…

Los increíbles….

Los sorprendentes…

Los graciosos y llenos de contenido cuentos para niños perVERSOS !!!!

Una nueva cenicienta que no se casa con el príncipe, una Caperucita muy capaz que no necesita a ningún leñador o 3 cerditos que no sólo son víctimas de un lobo…

Un espectáculo de humor.

Un espectáculo para reír y pensar…

Para todos los públicos.

10 de Octubre

17:30h

Biblioteca Virgen del Remedio

Plaza de las Escuelas, 5

Fran Pintadera. PELOS COMO ESCARPIAS

¿Recuerdas cuando escuchabas cuentos de miedo junto al fuego?

¿Te acuerdas de la sensación del calor de la llama?

¿Y de los escalofríos que te producían las historias?

Y cuando ibas a la tienda de campaña, a solas, y la noche te miraba.

¿Te acuerdas?

Si lo recuerdas, bienvenido a casa.

Si no lo recuerdas... es hora de hacer memoria.

Público al que se dirige: + 6 años.

17:30h

Biblioteca Francisco Liberal (Ciudad de Asís)

Calle Aguila, 41

CONCIERTO PARA BEBES. Pim Pam Plum.

Concierto en dúo con guitarra, batería y voz con una selección de canciones especialmente para los más pequeñitos. Algunas canciones son para escuchar y otras invitan más al movimiento y al juego.

El concierto para bebés es una actividad muy enriquecedora para los pequeñitos, tanto en el aspecto emocional como en el cognitivo. Por eso les decimos a los adultos acompañantes que aunque en algunas canciones proponemos un movimiento o una consigna, la sola atención que ellos ponen en la música ya es de por sí una actividad completa. Y es importante que los acompañantes participen de las canciones y los bailes en la medida de lo posible para que la experiencia sea aún mas estimulante para los bebés.

Reparto artístico: Marcos y Maru

Duración del espectáculo: 45 minutos

Público al que se dirige: De 9 meses a 3 años.

13 de Octubre

18:30h

Centro Social Comunitario "Playas"

Calle Costa Blanca, 19

PIPPI CALZASLARGAS. Rebombori C.Teatro con títeres.

Érase una vez Villa Kunterbunt, una casa un poco destartalada, una casa deshabitada. Tommy y Annika, los niños que vivían en la casa de al lado, pasaban todos los días por delante, de camino a la escuela, y pensaban lo genial y maravilloso que sería que hubiese nuevos habitantes.

Y así es como arranca esta fantástica historia, con la llegada de una nueva inquilina a Villa Kunterbunt. Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump es la nueva inquilina. ¿Qué no sabes quien es? Bueno, quizá te suene más si te hablo de Pippi Calzaslargas.

Sí, la niña rebelde que vive sola en Villa Kunterbunt con su caballo “Pequeño tío” y su mono “Señor Nilsson”. Únete a Pippi y a sus amigos Tommy y Anika y prepárate para vivir mil aventuras.

Público al que se dirige: (+ 4 años)

14 de Octubre

18:30h

Centro Social Comunitario "Felicidad Sánchez"

Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell 58

LA BOMBONERIA FANTÁSTICA Pampól Teatro

18:30h

Centro Social Comunitario "Gastón Castelló"

Calle Pino Santo, 1

LLEVAME A BENIDORM. Arteyo Producciones

Las protagonistas se embarcan en un viaje a Benidorm en busca del paraiso, quieren vivir sus últimos años de una manera plena. En cinco escenas llenas de humor y de crítica social se aborda desde la ternura y la sátira los grandes temas de la vida: la vejez, la muerte y todos los colores del amor.

Texto de Josi Alvarado, dramaturga alicantina, autora de “El Manual de la Señora de la Limpieza”, “Las Furias” y “La Tarara”, obras premiadas en diferentes muestras de teatro.

Autora: Josi Alvarado

Actrices: Rocio Solís y Alejandra Guiol

Dirección: Celia Morán

Escenografía y Vestuario: Celia Morán

Duración: 60‘

Público: A partir de 12 años

Organiza: Concejalía de Derechos Públicos -Departamento de Igualdad

16 de Octubre

18:15h

Biblioteca Central Florida Babel

Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 58

Autoría de aquí. SAMUEL P. G. Presentación de libro.

Gracias al desarrollo de la energía de fusión, la computación cuántica y la nanotecnología desaparecieron los conflictos, la escasez y la contaminación. En consecuencia, la ingeniería aeroespacial alcanzó su cenit, dando inicio a la primera civilización multiplanetaria. Décadas más tarde, la prominente sociedad se fragmentó en sectores a causa de las diferencias culturales, ideológicas e incluso genéticas. Actualmente, la demografía se descontrola por todo el sistema solar, las brechas aumentan y las tensiones sociales vuelven a ser insostenibles.

Público al que se dirige: + 12 años.

17 de Octubre

17:30h

Biblioteca San Blas

Avenida Adolfo Muñoz Alonso, 8

EL PODER DE LAS PALABRAS. Cia Diferencia2. Narrativa oral.

En la visita a una sombrerería en la que reside la diversidad, conoceremos distintas historias en torno al respeto y a la inclusión, en las que las palabras tiene un gran poder, no sólo para nombrar las cosas, también para visibilizar la diferencia. Se realizarán juegos y dinámicas con el público asistente, ofreciendo de este modo una actividad amena y participativa.

Diferencia2 está formada por un grupo interdisciplinar de personas especialistas en narración oral escénica, animación a la lectura y tertulias literarias. Con una trayectoria de más de veinte años ha colaborado en centros educativos, centros de formación del profesorado y bibliotecas públicas, con la finalidad de promover el amor por la literatura a través de narraciones, montajes escénicos y talleres dirigidos a todo tipo de públicos.

Público al que se dirige: + 4 años.

18 de Octubre

17:30h

Biblioteca Pla-Carolinas

Calle Giner de los Rios, 8

En la visita a una sombrerería en la que reside la diversidad, conoceremos distintas historias en torno al respeto y a la inclusión, en las que las palabras tiene un gran poder, no sólo para nombrar las cosas, también para visibilizar la diferencia. Se realizarán juegos y dinámicas con el público asistente, ofreciendo de este modo una actividad amena y participativa.

Público al que se dirige: + 4 años.

19 de Octubre

17:30h

Biblioteca Central Florida Babel

AvenidaAlcalde Lorenzo Carbonell, 58

En la visita a una sombrerería en la que reside la diversidad, conoceremos distintas historias en torno al respeto y a la inclusión, en las que las palabras tiene un gran poder, no sólo para nombrar las cosas, también para visibilizar la diferencia. Se realizarán juegos y dinámicas con el público asistente, ofreciendo de este modo una actividad amena y participativa.

Público al que se dirige: + 4 años.

18:30h

Biblioteca Villafranqueza

Calle Castelar, 40

CUENTOS MONSTRUOSOS. Tolón tell on

Con este cuentacuentos conoceremos monstruos de todos los colores; algunos entrañables, otros aterradores o divertidos. Vamos a contar, cantar, reír y descubrir que somos ¡mucho más grandes que nuestros monstruos!

Público al que se dirige: + 3 años.

20 de Octubre

18:30h

Centro Social Comunitario "Garbinet"

Médico Vicente Reyes

CUENTOS MÁGICOS DE KAMISHIBAI. Teatro Los Claveles

Teatro Los Claveles, sabe que el KAMISHIBAI puede llegar a todas partes. Desarrollando a través de la música en directo, las canciones y tres historias originales, en concepto e ilustraciones. Nos ofrece su particular visión de esta milenaria idea. En cualquier lugar donde alguien quiera escuchar un cuento maravilloso, no importa de día o de noche, arriba o abajo, allí estará la contadora de historias.

Reparto artístico en el espectáculo: PACA GARCÍA / ANICETO ROCA

Duración del espectáculo: 45'

Público al que se dirige: (+3 años)

18:30h

Centro Social Comunitario "Gastón Castelló"

Calle Pino Santo, 1

¡CUIDADO CON EL MAGO! El mago Josemari

¿Serás el elegido para realizar el reto mágico, meterte en una cabina con un tornado o cortarte por la mitad?

Josemari Alcázar pone en escena un show donde lo más importante es sorprenderse y divertirse.

Público: + 5 años

21 de Octubre

18:30h

Centro Social Comunitario "Isla de Cuba"

Isla de Cuba, 40

PELIGRO DE EXTINCIÓN. Cía El petit

“Peligro de extinción” es un espectáculo interdisciplinar que fusiona teatro y música en directo. Dos mujeres que parecen no tener nada en común emprenden un viaje por el mundo. Conocerán a un extraño viajero, “el Escondedor”, que abrirá la caja de los truenos y, a través de sonidos ancestrales, las hará volar y descubrir aspectos que rescatan su identidad y su memoria. Con sus desencuentros, crisis y emociones pondrán en tela de juicio valores que actualmente están en peligro de extinción. Un paisaje sonoro y visual que despierta los sentidos.

TODOS LOS PÚBLICOS (+ 12 AÑOS)

24 de Octubre

17:30h

Biblioteca Virgen del Remedio

Plaza de las Escuelas, 5

YO TAMBIEN! ClownDestino Teatro

Protona llega con un montón de historias nuevas para reflexionar sobre las desigualdades de una forma teatral, dinámica, y sobre todo, muy divertida. Cuentos con mucha guasa y juego, con personajes de aquí y de allá que harán la delicia de todos los públicos.

Público al que se dirige: + 4 años.

Organiza: Concejalía de Derechos Públicos - Departamento de Igualdad.

25 de Octubre

17:30h

Biblioteca Diagonal

Calle Diagonal, 3

LEER ES MÁGICO. El mago Josemari

Leer es mágico es un show de magia tematizado en el mundo de la lectura dirigido a niños y niñas. A través de los libros, los cuentos y sus personajes, el mago Josemari hace de la lectura una actividad interesante, mágica y divertida.

El Mago Josemari ha sido galardonado con el Primer premio de Magia Infantil en 2022 durante la celebración del Congreso Nacional de Magia que se celebró en Almussafes en abril de 2022.

Público al que se dirige: + 3 años.

26 de Octubre

18:30h

Centro Social Comunitario "Isla de Cuba"

Calle Isla de Cuba, 40

LAS TRES MUERTES DE TEÓFILO DEL VALLE

Preámbulo - presentación

MEMORIA FRENTE A OLVIDO

Con NATALIA BRAVO. Actriz de teatro, comunicadora y contadora de historias.

Entendemos la historia como una sucesión de hechos que debemos de aprender; datos que se mueven en la superficie.¿Qué ocurre cuando buceamos? La gran Historia se construye a través de historias mucho más pequeñas; olvidadas.Al profundizar nos encontramos lugares que no habían sido iluminados antes. Y ocurre algo mágico, este es el poder de las pequeñas historias. Aquellas voces oscurecidas se alzan y nos relatan, nos cuentan, nos desvelan lo que estaba oculto; en el olvido.Este es la historia que cuenta cómo la verdad se abrió paso entre el olvido…

Proyección del Documental

LAS TRES MUERTES DE TEÓFILO DEL VALLE. Con la presencia de Manuel de Juan. Guionista y director.

La vida de Teófilo del Valle se cruza el 24 de febrero de 1976 con las movilizaciones obreras en Elda. Un policía armada mata al joven Teófilo. Fue la primera muerte violenta por la policía bajo la monarquía de Juan Carlos I. Un juez sufrirá la presión para eliminar las pruebas que incriminan al policía.

TODOS LOS PÚBLICOS (+ 12 AÑOS)

27 de Octubre

18:30h

Centro Social Comunitario "Gastón Castelló"

Calle Pino Santo, 1

CHATUNGLA. Teatro Silfo

Sara y Bárbara son las cuidadoras de unos peculiares animales que han estado encerrados en un taller durante mucho tiempo. Son animales fantásticos, hechos de chapa, trozos de madera y viejos utensilios. Necesitaban unos pocos retoques, una tuerca y un par de tornillos para que pudieran ponerse de pie y, todos juntos, dar vida a una agrupación de criaturas singulares. CHATUNGLA es un festival de la chatarra, un viaje que convierte a los niños en protagonistas de un inesperado safari.

Chatungla es un espectáculo producido por Teatro Silfo en colaboración con el Teatro Villa de Molina de Molina de Segura (Murcia).

TODOS LOS PÚBLICOS (+ 3 AÑOS)