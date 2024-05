Buster Keaton en Alicante

Incluso antes de la creación de la Ciudad de la Luz y la apertura de sus estudios de cine en la partida de Agua Amarga, la ciudad de Alicante ya había sido visitada frecuentemente por estrellas de Hollywood. Artistas de la talla de Yul Brynner, Peter Ustinov, Christopher Lee, Tony Curtis con su esposa Janet Leigh y la hija de ambos Jamie Lee Curtis, Michael Fassbender y un larguísimo etcétera, han paseado por nuestra ciudad y, en muchos casos, se han hospedado en nuestros hoteles.

Uno de los actores de aquellos primeros años de Hollywood, Buster Keaton, también visitó Alicante en el convulso 1930.

Joseph Francis Keaton, nació en Kansas (EEUU) en 1895. Aunque fue conocido mundialmente como Buster Keaton, en España se le llamaba cariñosamente ‘Pamplinas’. Tras una infancia dedicada al espectáculo con su familia, dio el salto al cine de la mano del cómico Fatty Arbuckle. En 1921 debutó en el largometraje con Pasión y boda de Pamplinas, comenzando así una carrera imparable, convirtiéndose junto a Charles Chaplin y Harold Lloyd en los Reyes de la Comedia muda. Realizó algunos de los cortos y largos más divertidos de la historia: La Casa Eléctrica, El Aeronauta o La Mudanza creando su histórico personaje de "El Cara de Palo" es decir, el actor cómico que jamás se reía en sus películas.

Su triunfo fue espectacular. Rodó obras maestras como El Moderno Sherlock Holmes, Las 3 edades, una de las primeras parodias del cine (parodiaba a Intolerancia), La Ley de la Hospitalidad o El Navegante. Los teatros y los cines más elegantes de Alicante estrenaban sus comedias logrando gran éxito de crítica y público.

En 1927 llegó su obra cumbre que se convertiría en la mejor película cómica de la historia: El Maquinista de la General. Desde entonces su carrera iría declinando poco a poco hasta convertirse en una sombra de lo que fue. La dificultad para adaptarse al cine sonoro, una mala elección de películas y abusos por parte de las productoras le hundirían en la depresión y el alcoholismo. En sus últimos años de vida sería recuperado y trabajaría de actor secundario en films como El crepúsculo de los Dioses, Golfus de Roma, El Mundo está loco, loco, loco, loco, La vuelta al Mundo en 80 días y Candilejas, con Chaplin. Falleció en Los Ángeles (EEUU) en 1966.

Pero ahora volvamos a España. En 1930 con su carrera cayendo en barrena, Buster Keaton, su esposa Natalie Talmadge y la pareja formada por el actor Gilbert Roland (en realidad Luis Alonso, de padres españoles) y Norma Talmadge realizaron un viaje por Europa recalando en España. Según contó el cómico en su autobiografía Splastick. Biografía de Buster Keaton, asistieron a una corrida de toros en San Sebastián donde fue ovacionado por la plaza al descubrirle entre el público. Keaton se sorprendió mucho al oír cómo le ovacionaban al unísono llamándole ¡¡Pamplinas!! ¡¡Pamplinas!! sin prestar atención al espectáculo. Keaton profundamente emocionado se levantó y saludó a la afición, aunque no sabía muy bien qué significaba eso de Pamplinas.

Posteriormente recaló en Toledo, donde volvió a los toros. De allí fue sacado a hombros por la puerta grande debido en parte, todo sea dicho, al fiasco de la corrida. La mayor sorpresa se la llevaría en Granada cuando en una comida organizada en su honor por el Rotary Club comenzaron a brindar por varios motivos. Gilbert Roland le traducía todos los brindis salvo el último. Keaton le preguntó que por qué o quién había brindado y bebido. Roland le tradujo que acababan de brindar y beber por la muerte del Rey Alfonso XIII. Vista la situación política de España, decidieron marchar a Francia el 14 de abril de 1931, el mismo día que, según dejó escribo en su autobiografía, "el alegre y simpático Alfonso cruzó la frontera (...) para no volver jamás al país en el que había nacido para ser rey”.

Keaton y Roland en una playa española, extraída del libro La Historia del Cine de Terenci Moix / INFORMACIÓN

Y ahora nos vamos a la escala que los actores y sus parejas hicieron en Alicante. Llegaron a nuestra ciudad en la tarde del 28 de agosto de 1930 en un coche conducido por el propio Buster Keaton. Se hospedaron en el desaparecido Hotel Palace donde algunas fans se disfrazaron de camareras sólo para poder estar cerca de su ídolo. Apenas estuvieron unas horas, ya que al día siguiente por la mañana marcharon por carretera con dirección a Valencia.

Un reportero del diario El Luchador logró conversar brevemente con Keaton en el Palace. Por desgracia el actor no hablaba castellano y el reportero no sabía nada de inglés por lo que apenas lograron entenderse. Por lo visto Gilbert Roland no estaría por allí para traducirle. Entre gestos y alguna palabra suelta el periodista logró entender que se llevaba un grato recuerdo de España y del recibimiento recibido y que tenía interés en aprender español para sus nuevas películas. El actor que (casi) nunca rio en sus películas sonrió al reportero antes de subirse a su vehículo con “una sonrisa franca, ingenua de niño travieso, [que] rompe la imperturbabilidad de su cara”. Tras obsequiar al reportero de El Luchador con unos cigarrillos, Keaton y sus amigos partieron en el coche del actor.

En la enciclopedia La Historia del Cine de Terenci Moix aparece la foto que ilustra este artículo en la que vemos a Keaton y a Roland en una playa española con palmeras. Es muy difícil localizar el lugar en el que fue tomada la foto. Puede ser San Sebastián o, lo más seguro, Valencia. Pero ¿se imaginan que fuera la playa del Postiguet? No lo veo factible porque apenas estuvo unas horas en Alicante, pero siempre nos quedará la ilusión de pensar que el gran Buster Keaton pudo haber bajado a nuestra playa a darse un baño.