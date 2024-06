“Necesitamos que terminen de una vez las obras en el parque de San Blas, y sin talar ni un árbol más”

El barrio de San Blas está de actualidad. La reciente tala de árboles del parque de San Blas ha movilizado a sus vecinos, que requieren más zonas verdes en el barrio. Tras una semana en el cargo, la nueva presidenta de la Asociación de Vecinos ‘El Magro’ de San Blas, Encarnación López, expone los desafíos a los que se enfrenta el vecindario, argumenta la movilización vecinal y desvela las consecuencias que está generando la tala.

¿Por qué cree que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de talar los árboles?

Es algo a lo que no le encontramos explicación. El motivo que han dado de que estaban enfermos no se corresponde ni con lo que nosotros veíamos, ni con lo que nos dicen los expertos a los que hemos consultado. Además, el proyecto de reinicio de las obras decía claramente que no se iban a talar, que se integrarían en el nuevo parque. No nos lo podemos explicar. Es incomprensible. Y para colmo los han talado en pleno periodo de nidificación.

: ¿Considera que a Alicante le faltan más zonas verdes? ¿Y concretamente, al barrio de San Blas?

El barrio histórico de San Blas está muy falto de zonas verdes, se alivió algo con este parque que lleva dos años parada su remodelación, tenemos algunas plazas como la de Padre Fontova y la de Tomas Valcárcel que está en muy malas condiciones de mantenimiento. En la zona del polígono de San Blas refresca algo gracias a las urbanizaciones que tienen zonas verdes privadas, pero los solares municipales destinados a zonas verdes están la mayoría como solares. En Alicante en general no es que lo diga yo, ya lo dice el Plan de Arbolado Municipal, faltan zonas verdes en los barrios, los grandes parques que anuncian siempre se van hacia las mismas zonas.

Encarni López, presidenta de vecinos de San Blas de Alicante, delante de una de las obras del barrio. / Pilar Cortés

P: ¿Qué consecuencias tiene la retirada de estos árboles para el barrio y sus vecinos?

Con la necesidad de árboles que tiene el barrio y la necesidad de sombras para refrescar los espacios, que se talen árboles maduros de más de 30 años que justo hacían una barrera al sol de poniente en esa calle y ese parque… Tendremos que esperar otros 30 años para que los nuevos árboles que puedan plantar hagan el papel de los talados. Además, el Ayuntamiento está generando enfrentamiento entre los vecinos dando argumentos que no se corresponden con la realidad; la gente está tan harta de lo que han aguantado durante dos años de paralización de las obras que tienen miedo a que vuelva a pararlas, ya van a la desesperada, y hay gente que quiere que las acaben como sea.

¿Por qué han decidido manifestarse? ¿Han conseguido alguno de los objetivos de pretendían con la protesta?

Hemos decidido manifestarnos para mostrar nuestro disgusto con las talas y para pararlas, no solo por nuestro barrio, también pensando en lo que está pasando en general en Alicante. Los árboles que han talado y la vida que se ha ido con ellos ya no tiene arreglo, pero queremos parar este maltrato al arbolado, no solo la tala, también las podas salvajes que se hacen muchas veces.

¿Tienen pensado convocar más protestas por la tala de los árboles o algún otro motivo?

La asociación vecinal junto con el vecindario de San Blas, lo valorará.

A parte de las zonas verdes, ¿qué otras demandas tienen los vecinos del Barrio de San Blas?

Falta mucha limpieza y mantenimiento de los espacios públicos. Necesitamos zonas deportivas. Las personas que van con silla de ruedas o andador encuentran muchas dificultades para desplazarse por las aceras. El tráfico por las grandes vías va a una velocidad excesiva, lo que resulta peligroso, y además los niveles de contaminación son altos. Necesitamos de una vez que se realice el Parque Central que nos conecta con la Florida y que sea un pulmón verde y no lo que es ahora.

¿Cuál es la más urgente o la que demanda una rápida acción?

Que terminen de una vez el parque de San Blas, sin talar ni un árbol más. Necesitamos islas de frescor, no cemento.

¿Cuáles son los objetivos que tiene la asociación vecinal ‘El Magro’ para este 2024? ¿Han podido cumplir ya alguno de ellos?

La asociación renovó recientemente su junta directiva. Estamos en pleno proceso de marcarnos objetivos. Una de las cosas que tenemos claras es que no queremos ser un barrio aislado de los problemas de los demás barrios, vamos a relacionarnos con el resto de las asociaciones vecinales y vamos a unirnos en la reivindicación de problemas que son comunes, que afectan a toda Alicante. También queremos conectarnos con el resto de las asociaciones que funcionan en San Blas.

A lo largo de la historia de la asociación, ¿cuáles son los hitos que habéis conseguido?

La asociación se creó en 2011. Entonces participamos con otras asociaciones en dos campañas: una para reclamar más limpieza y otra en contra de la zona azul que se nos quería imponer, en un barrio además con problema de aparcamiento. Conseguimos parar la zona azul. Está claro que la limpieza no.

¿Cómo se imagina el futuro del barrio?

Más bien diría cómo me gustaría imaginármelo. Limpio, amable para todas las personas, con zonas verdes frescas, con juegos infantiles, espacios para mayores, accesible, bien comunicado con transporte público, con carriles bici seguros, zonas deportivas y vida cultural. Y con un comercio de barrio vivo.