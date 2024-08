Altozano se viste de Fiesta con sus Moros y Cristianos 2024: Lo que no puedes perderte hasta el 16 de agosto

El barrio de Altozano de Alicante se llena de vida y color para celebrar una de las festividades más emblemáticas de la ciudad: las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de la Asunción. Del 10 al 16 de agosto, las calles del vecindario se convertirán en el escenario de desfiles, música y actos llenos de historia y devoción. Con un programa repleto de actos para todos los públicos, esta semana se presenta como una cita festera imprescindible para vecinos y visitantes de toda la ciudad.

Arranca la Fiesta: Sábado 10 de agosto

Este año, la fiesta comienza el sábado 10 de agosto a las 21:00 horas con el tradicional "Avís de Festa". Este acto simbólico, que partirá desde la Plaza América y finalizará en el castillo de embajadas en la Avenida Conde Lumiares, marca el inicio de las celebraciones. A continuación, el Pregón de Fiestas dará oficialmente la bienvenida a todos los asistentes, avivando el espíritu festivo que caracteriza a Altozano.

La noche culminará con una cena de hermandad en la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos, donde las comparsas compartirán mesa y se entregarán los trofeos de los juegos de mesa, fomentando la unión entre los participantes.

Este año, la fiesta comienza el sábado 10 de agosto. / Tony Diez.

Lunes 12 de agosto: La diversión llega con la Retreta

El lunes 12 de agosto, la alegría y el humor inundarán las calles de Altozano con la Retreta, que comenzará a las 21:00 horas. Este desfile humorístico de disfraces es uno de los momentos más esperados por los vecinos, donde la creativida se despliega con disfraces que nunca dejan de sorprender. Tras el desfile, la fiesta se traslada a las kábilas y cuarteles, donde la música y el baile seguirán hasta bien entrada la noche.

Martes 13 de agosto: Protagonismo infantil y Embajada Mora

El martes 13 de agosto está dedicado a los más pequeños, con el Desfile Infantil que arrancará a las 20:00 horas desde la Avenida Conde Lumiares hacia el castillo de fiestas. A continuación, a las 21:00 horas, los niños tomarán el relevo con la Embajada Mora Infantil, un acto que refleja la importancia de transmitir esta tradición a las nuevas generaciones.

La noche seguirá con la Embajada Mora a las 22:00 horas, que incluirá el disparo de arcabucería y la capitulación cristiana, un espectáculo que fascina tanto a los locales como a los visitantes. Y como es costumbre, las kábilas y cuarteles volverán a ser el epicentro de la fiesta al final de la jornada.

Miércoles 14 de agosto: La gran Entrada Cristiana

El miércoles 14 de agosto se presenta como uno de los días más especiales de la semana. A las 19:00 horas, el Himno de la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos de Altozano resonará en el castillo de embajadas, seguido por la Entrada de Bandas, que recorrerá el camino inverso al desfile oficial.

A las 20:00 horas, comenzará la Gran Entrada Cristiana, partiendo desde la Avenida Pintor Baeza y recorriendo Conde Lumiares, con la participación de ambos bandos. Este desfile, encabezado por la Comparsa Cruzados, promete ser un despliegue de trajes majestuosos, música vibrante y una atmósfera que dejará a todos los presentes boquiabiertos. La jornada concluirá con la Alborada en Honor a la Virgen de la Asunción en la Parroquia de San Pablo.

Las fiestas se celebran en honor a la Virgen de la Asunción. / Tony Diez.

Jueves 15 de agosto: Día de devoción y Embajada Cristiana

El jueves 15 de agosto comenzará con una Misa Solemne a las 12:00 horas en la Parroquia de San Pablo, un acto de profundo significado en el que se realizarán ofrendas al Hogar del Padre Alegre (Cottolengo). Por la tarde, a las 19:00 horas, la comunidad se unirá en la Procesión en Honor a la Virgen de la Asunción, acompañada por todas las comparsas y los cargos oficiales, en un emotivo recorrido por las calles de Altozano.

Este año, por primera vez, la Embajada Cristiana se celebrará de manera nocturna, comenzando a las 23:00 horas. Este cambio en el horario aporta una nueva dimensión al evento, que culminará con el disparo de arcabucería y la capitulación Mora, añadiendo espectacularidad a la tradición. Como siempre, la noche terminará con más celebraciones en las kábilas y cuarteles.

Viernes 16 de agosto: Broche de oro con la Entrada Mora

El viernes 16 de agosto, las festividades se despiden con un día repleto de actos. A las 9:00 horas, la Diana con Pasacalles y disparo de arcabucería despertará al barrio, seguido por una visita al Cottolengo a las 11:00 horas, donde se entregarán las ofrendas realizadas por las distintas comparsas.

La clausura de las fiestas será a las 20:00 horas con la Entrada Mora, donde ambos bandos desfilarán con sus mejores galas por las calles del barrio, poniendo fin a una semana llena de tradición, alegría y comunidad.

Maribel Valero. Presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos de Altozano:

“Los Moros y Cristianos de Altozano no solo hacen fiesta, también crean raíces, vínculos y barrio”

Maribel Valero, presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos de Altozano. / Fede Cano García

¿Por qué son tan importantes las Fiestas de Moros y Cristianos para el barrio de Altozano?

Entre muchos otros motivos, porque es una tradición que llevamos celebrando desde el año 1952. Muchos festeros actuales son nietos, sobrinos, primos… e hijos de esos festeros. Somos un barrio que durante una semana en agosto nos volvemos a reencontrar, ya que muchos festeros ya no viven en el barrio, pero durante esta semana todos volvemos a ser Altozaneros.

Muchos niños no saben el nombre de los festeros, pero si les preguntas la mayoría saben a qué comparsa pertenecen y es algo que a mí me sigue emocionando. Sin ir más lejos, mis hijos cuando eran pequeños e íbamos por la calle y veían que yo saludaba a alguien, sabían decirme de qué comparsa era. Son detalles que no debemos perder y que ojalá perduren. Los Moros y Cristianos de Altozano al final no solo hacen fiesta, también hacen raíces, hacen vínculos, hacen barrio.

¿Puede contarnos un poco de la historia de la Fiesta?

Los Moros y Cristianos de Altozano surgen como tal y de manera oficial en el año 1952, como he comentado anteriormente; sin embargo, ya en la década de 1940 se celebraban fiestas populares en la barriada. Eran muchas las personas que entonces salían a las calles de Altozano en los días de verano y poco a poco se fueron construyendo las fiestas que ahora conocemos y disfrutamos.

De hecho, son muchas las comparsas fundadas en esos primeros años las que todavía continúan formando parte de nuestras celebraciones. Es innegable que existe algo de ese vínculo tan especial entre aquellos Moros y Cristianos de la década de los 50 y la manera en la que ahora, más de 70 años después, continuamos celebrando esta tradición. Más que una fiesta para muchos es un modo de vida.

En este momento somos 12 comparsas, 7 del Bando Cristiano y 5 del Bando Moro, y ambos bandos participan en las dos “Entradas”. Por su parte, cada comparsa tiene su “barraca”, que están repartidas por todo el barrio donde comemos, cenamos y pasamos el día y la noche. Los Moros y Cristianos de Altozano se viven 24 horas al día. Además, tenemos la suerte de tener algunos elementos identificativos, como la Escuela de Embajadas Infantiles, que fue pionera en nuestra ciudad y de las que estamos muy orgullosos.

Es su primer año como presidenta de la Asociación. ¿Cómo se viven estos días grandes desde esta responsabilidad?

Asumí este cargo con un profundo respeto, compromiso, entusiasmo y sobre todo siendo totalmente consciente de la dificultad del mismo; aunque siendo sincera, nunca imaginé toda la responsabilidad y quebraderos de cabeza que conlleva.

Realmente no ha sido un año fácil, pero por fin estamos en agosto y lo que nos toca ahora es disfrutar al máximo, vivir con entusiasmo todos nuestros actos para que las fiestas de Moros y Cristianos de Altozano sigan siendo un referente de tradición y cultura en Alicante.

En este momento la fiesta se compone de 12 comparsas, 7 del Bando Cristiano y 5 del Bando Moro, y ambos bandos participan en las dos “Entradas”. / Tony Diez.

¿Hay novedades o cambios este año en la celebración que quiera comentarnos?

Este ejercicio sí, tenemos algunas novedades y cambios en el programa de actos. Las “Entradas” este año se llevarán a cabo el martes día 14 (víspera de festivo) y el viernes día 16, esperando de esta manera una mayor afluencia de público.

También hay cambios en las fechas de las Embajadas. La primera, se realizará el día 13 por la noche, mientras que la Embajada Cristiana -que se hacía tradicionalmente el día 14 a medio día- este año se hará el día 15, justo después de la Procesión a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción; ya que las altas temperaturas nos estaban haciendo estos años muy difícil realizar actos por la mañana.

En cuanto los embajadores, también tenemos novedades, ya que el Embajador Cristiano repite, pero el Embajador Moro de 2023 no ha podido continuar por motivos laborales. Por este motivo se estrena un nuevo Embajador. Aunque realmente no se estrena, ya que en su día fue Embajador de la mencionada Escuela Infantil de Embajadores.

En cuanto a la retreta este año la hemos programado el primer día. Era algo que muchos festeros habían solicitado anteriormente, ya que al ser un desfile de disfraces que históricamente se celebraba el último día, muchos festeros ya estaban agotados. Creemos que así habrá una mayor participación, y le dará más empaque a este acto. Como última novedad, este año únicamente habrá dos disfraces, uno por cada bando y fue elegido por sorteo. El Bando Moro se disfrazará de demonios y todos el Bando Cristiano, de ángeles.

¿Qué mensaje le gustaría enviar a sus vecinos? ¿Y a los ciudadanos para que se acerquen a vivir la Fiesta en Altozano?

En primer lugar, a los festeros les diría que respetemos nuestras fiestas y al resto de festeros. Que nos comprometamos con nuestra cultura, con nuestra historia y con el legado que nos han dejado los que ya no están, y, sobre todo, que vivamos con entusiasmo todos y cada uno de nuestros actos para que sigamos siendo un referente de tradición, alegría y hermandad. Sigamos presumiendo de ser Altozaneros, de los más de 70 años que llevamos celebrando los Moros y Cristianos en este barrio y de la idiosincrasia de nuestras Fiestas.

A los vecinos y visitantes, les invito a que vengan a conocernos, a disfrutar de nuestros desfiles, a descubrir nuestras particularidades. Somos una fiesta viva, pero, sobre todo, que ha sabido conservar su identidad. Estoy segura de que disfrutarán de unos Moros y Cristianos llenos de color, alegría, vistosidad y en los que verán distintas formas de desfilar, de sentir, de vivir la fiesta. Como siempre digo, no somos peores, ni mejores que otros. Somos Altozano, y para descubrirlo hay que venir a vernos. No os arrepentiréis.