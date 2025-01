La memoria del agua (I)

Hace justo un año, dentro del III Ciclo de Charlas sobre Barrios de Alicante que realicé en la Sede de la Universidad del Parque de Canalejas, preparé una charla que se salía un poco del tema: la memoria del agua. En aquella ocasión decidí hablar de algunos de los vestigios toponímicos que nos ha dejado el agua en nuestra ciudad. La conclusión de aquella charla versaba sobre la necesidad de conocer estos topónimos, casi todos desaparecidos, para reconocer qué zonas de nuestra ciudad son inundables o susceptibles de ser afectadas por una riada.

El mes pasado, tal y como contó este diario, vio la luz mi libro <<Pequeña historia de Alicante en sus barrios>>, en el que recopilé todas mis intervenciones de los tres ciclos de conferencias que se realizaron. Todas menos una, precisamente esta de la que les hablo hoy. Realmente, como no era una charla sobre barrios, no vi la necesidad de incluirla. Teniendo en cuenta la catástrofe que tuvo lugar en Valencia el pasado 29 de octubre, su inclusión hubiera estado más que justificada y hubiera sido de gran interés, pero ya no dio tiempo a añadirla. Por este motivo he pensado desarrollar el tema en el artículo de hoy y en el del mes que viene.

La toponimia nos ayuda en muchas ocasiones a conocer por qué lugares discurría el agua de escorrentía, qué zonas se inundaban o por dónde discurría un antiguo barranco. Por desgracia, muchos de esos topónimos han desaparecido o ya están en desuso y solo se recuerdan cuando el agua, con sus escrituras de propiedad en la mano, vuelve a hacer acto de presencia en aquellos lugares que fueron suyos.

Sin duda, el topónimo más evidente y conocido en Alicante lo tenemos en pleno centro de la ciudad: La Rambla de Méndez Núñez fue construida sobre el cauce natural del barranco de Canicia. El derribo de los viejos muros dejó unidas en una sola vía pública las calles del Muro y del Vall (en masculino). El primer topónimo es claro, y el segundo hacía referencia al foso exterior de la muralla por el que discurría el agua. Un topónimo idéntico lo encontramos en Jijona, donde se mantiene el nombre del carrer del Vall por las mismas razones. El topónimo Rambla lo encontramos también en otros municipios cercanos como Sant Joan o Mutxamel, haciendo referencia oficial o popular a la arteria principal del Ensanche. Pero en estos dos casos, el topónimo fue importado de la avenida alicantina a mediados de la década de 1920 cuando nuestra Rambla fue reformada, convirtiéndola en avenida.

Con la desaparición de las denominaciones populares del callejero alicantino en 1852, se perdieron muchos nombres de calles que hacían referencia al discurrir del agua por esas vías. Por ejemplo, la actual calle de Castaños era conocida como carrer de les Reixes, por las rejas situadas en la muralla por las que entraba el agua al Foso, nombre oficial, entonces, de la calle de Gerona. La calle de Bailén y la plaza de Ruperto Chapí llevaban el nombre de Barranquet, por razones evidentes. Nos llama la atención el antiguo nombre de carrer de l’Illa, que ostentó hasta 1852 la calle de Susana Llaneras.

El agua que descendía por las laderas del Benacantil fue durante siglos motivo de desprendimientos, arrastres de tierras e inundaciones en la parte baja de la ciudad. En el siglo XIX se construyeron los aljibes denominados Pozos de Garrigós para aprovechar parte de esa agua que se perdía en la playa del Postiguet. De hecho, llegaron a dar nombre a una de las calles cercanas. Muy cerca de allí encontramos la plaza del Puente, topónimo histórico recientemente recuperado que nos recuerda a la mina que existió en dicha plaza.

Estos son solo algunos de los ejemplos que encontramos en el centro urbano de nuestra ciudad. En la próxima entrega desarrollaré un poco más este tema.