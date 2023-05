La Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas se encargan año tras año de organizar las fiestas de Moros y Cristianos en honor a Sant Vicent Ferrer. Su amor, pasión y dedicación por las tradiciones y costumbres del municipio de la comarca de l'Alacantí les ha servido para conseguir que la festividad fuera declarada de Interés Turístico Autonómico.

El presidente de esta organización, Jose Ramón Pastor, el cual cumple su último año al mando de la unión, ha hecho balance sobre cómo ha transcurrido esta edición de 2023, cuál ha sido el trabajo desarrollado por la organización, además de resolver todas las dudas que han surgido en torno a las fiestas.

¿Qué balance puede dar sobre las fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de este 2023?

Han sido unas fiestas muy completas y a la vez esperadas, ya que, aunque el año pasado se pudieron realizar, hubo mucha incertidumbre hasta última hora sobre cómo se podrían realizar, pues las restricciones variaban continuamente.

Pero este año desde el principio del ejercicio se han podido realizar como un año normal y esto ha supuesto que los festeros, que el año pasado no salieron, este si lo hayan hecho. Se ha aumentado el número de socios, entre niños y adultos, 500 más y además, hemos podido contar con un buen presupuesto de 150.000 euros.

Ha habido mucha participación en todos los actos, tanto de socios como de público. Gran ambiente en toda la fiesta.

¿Cómo ha repercutido a nivel económico y a nivel turístico las celebraciones?

El pueblo ha estado a tope de gente que nos ha visitado, en las Entradas, tanto la mora como la cristiana, estaban todas las tribunas y sillas llenas. No quedaban habitaciones para alquilar. La hostelería y demás comercios han notado mucho el inicio de nuestras fiestas. Ha sido un gran año, tanto para el pueblo como para el turismo de la localidad.

¿Cuál ha sido el papel de la Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas durante esta edición?

Nuestro papel como siempre, es el de organizar y poner en marcha nuestras fiestas de la mejor manera posible e intentar darles la máxima difusión, para que sean conocidas por todas las poblaciones de la provincia. Nuestra fiesta ya esta estructurada desde muchos años atrás y no se ha realizado ningún cambio o modificación.

Se ha especulado con la desaparición de alguna comparsa. ¿Es esto cierto?

Ninguna va a desaparecer. Todas las comparsas han tenido altas de socios y sobre todo de gente joven. También se han incorporado festeros que llevaba tiempo sin salir. Buena prueba de ello ha sido las espectaculares Entradas, tanto del bando moro como el cristiano, y el incremento de bandas de música en los desfiles. Se puede decir que la fiesta goza de muy buena salud.

¿Por qué en San Vicente sólo pueden adquirir bebidas alcohólicas los festeros y no toda la población como en las fiestas de otras localidades?

Cada fiesta es diferente. La fiesta que se vive por la noche en las cabilas hay muy pocas localidades que la tengan. Vender bebidas alcohólicas supone ejercer una actividad, y para ejercerla los locales deben reunir unos requisitos no exigibles a las sedes festeras. El beneficio económico que podría obtenerse con la venta de bebidas alcohólicas difícilmente cubriría el desembolso económico que supondría habilitar las cabilas para poder ejercer dicha actividad. Además, en nuestras cábilas, según el aforo permitido, tienen cabida los socios, sus familiares e invitados y festeros de otras comparsas, no habiendo sitio para mucha gente más. No es una medida impuesta, es una decisión tomada por cada comparsa en función de su infraestructura, de las limitaciones de aforo…

No es un tema que sea competencia de la Federación, sino a cada una de las comparsas. Nuestras cábilas son sedes festeras, habilitadas para la organización de actividades que suponen la reunión de socios, familiares e invitados, como almuerzos, comidas, cenas o la organización de cualquier actividad relacionada con la fiesta, como son los preparativos para cada uno de los actos, que son muchos y muy seguidos. Para poder ejercer la actividad de venta de bebidas alcohólicas las cábilas deberían habilitarse para ello y para la mayoría de las comparsas no es una alternativa viable económicamente.

Esta ha sido su último año al mando de la Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas. ¿Qué balance hace sobre este periodo?

La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, donde se vive la fiesta de una forma muy diferente. Hay mucho trabajo a la hora de organizar y crear, pero me quedo sobre todo con en el haber podido conocer a tanta gente, haber formado un gran grupo de trabajo que siempre ha tenido claro que fiesta quería hacer.

Seguramente haya vivido alguna que otra anécdota como presidente de la unión. ¿Cuál es la mejor experiencia que se lleva de esta etapa ?

Han sido muchas las experiencias vividas y recuerdos de todos estos años junto a gente maravillosa. Me quedo con la fuerza de los festeros por querer hacer nuestra fiesta después de que nos la arrebataran durante dos años, y haber podido ver como resurge con mucha más fuerza.