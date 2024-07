Música y solidaridad se dan la mano en la gala ‘A la llum de la lluna’ en Sant Joan d'Alacant

Un verano más, la Plaça Josep Carreras acoge la velada ‘A la llum de la lluna’, un evento musical, festivo y solidario organizado por la concejalía de Cultura de Sant Joan d’Alacant donde se puede disfrutar de la música al tiempo que cenas a la fresca y colaboras con una buena causa. El sábado 27 de julio, a partir de las 21:30 horas, comenzará el evento que cuanta con la colaboración de la Junta de Penyas Cristo de la Paz y en el que se celebrarán actividades solidarias a beneficio de la Fundación Lukas y la Asociación de Discapacitados y Familiares de Sant Joan.

La música la pondrá ‘Aretha y los Franklin’, una banda de soul y jazz clásico, donde el grupo interpreta temas propios dándole el sabor característico de las grandes bandas del soul de los años 60 y 70. El juego de voces, la llamada y respuesta entre la solista y las vocalistas hace que el show te transporte al mismo corazón de Memphis o a los suburbios de Chicago y sus clubes de jazz de los años 50, llegando al soul más representativo de los años 60 y 70. Esta actuación cuanta con una subvención del área de Cultura de la Diputación Provincial de Alicante, por un importe de 1.300 euros dentro de la Campaña de Difusión de Música y Teatro Anualidad 2024.

Aretha y los Franklin no es una banda de tributos, es una banda con temas propios. El show transcurre entre una fusión de temas originales y de temas clásicos. Haciendo un homenaje muy personal a los grandes iconos del soul, aportando sus arreglos propios de la banda, tantos musicales como vocales, consiguiendo así, el sello propio que caracteriza a Aretha y los Franklin. Además, las coreografías forman parte fundamental del show de Aretha y los Franklin. La interpretación magistral de temas de jazz clásico como This will be, Hit the Road Jack O my baby just cares for me, acompañados de una estudiada escenografía y coreografía, hacen que la puesta en escena enganche al espectador disfrutando de un espectáculo único, aportando calidad y personalidad desde el comienzo hasta el final del show.