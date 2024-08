El Campello acogerá en septiembre el primer encuentro “Fashion Forward”: Industria de la moda, diseñadores, creadores y sostenibilidad

El primer encuentro “Fashion Forward El Campello”, que se celebrará en la casa de Cultura los días 13 y 14 de septiembre, pretende abrir un espacio de diálogo entre industria de la moda, diseñadores, creadores independientes y sostenibilidad. Para ello, se ha programado una serie de actividades que conjugan la muestra de talentos en ciernes, a través de un desfile de nuevos creadores, y por otra charlas y talleres, donde veremos las conexiones entre el Do It Yourself de las contraculturas juveniles que diseñan su propia ropa, y su absorción y reformulación por la industria de la moda.

En el evento, organizado por el Ayuntamiento a través de la concejalía de Fomento Económico que dirige Marisa Navarro, junto al colectivo de cultura urbana Urban Tactics, se celebrará en la Casa de Cultura, y pondrá en valor referentes estéticos.

La moda urbana surge originalmente de patrones de moda creados por chicas y chicos porque en las tiendas de ropa no existía esa ropa del futuro que ellos imaginaban. Y consiguieron a través del reciclaje de prendas de segunda mano y su transformación, influenciar a diseñadoras como Vivienne Westwood, Christian Joy, Jylle Navarro.…

Es la demostración de que la moda de mediados del siglo XX y lo que llevamos del XXI se ha creado siempre de abajo hacía arriba. Pero no solo en técnicas, sino también su espíritu aventurero, hackeando los pliegues del patronaje para transformar lo manido, en marca personal.

“Fashion Forward” es un evento diseñado para todos los públicos, que quiere democratizar el acceso a la moda y participar en los discursos futuros sobre esta y fomentar así la independencia y creatividad del usuario.

¿Cómo? A través de talleres, charlas y una muestra y pasarela de diseñadores que trabajan con nuevos materiales de menor impacto ambiental, reciclaje, nuevas formas de impresión textil…

ACTIVIDADES

Las actividades programadas son talleres (bajo inscripción debido al aforo), sobre customización de calzado con Eduardo Solano; y otro para introducir a los más pequeños con diseños propios de las zapatillas de los usuarios, para hacer visible las múltiples opciones estéticas del upciclyng y la economía circular. Dirigido a una franja de edad de 8 a 12 años, con María Tapia.

También se ofrece un taller de inicio a los puntos básicos del Crochet, que pretende ampliar la aplicación de esta técnica no solo para tejer, sino también para la transformación de prendas y su reutilización y alargar su vida.

Otra actividad será el estampado de reconversión de prendas y digitalidad, con Ana Surma y Emmanuel Symbol, o introducción a herramientas a través de la digitalidad, diseño de plantillas en Silhouette Cameo (estampación con aerógrafo en ropa de segunda mano o en prendas aportadas por los participantes y así darles una segunda vida).

Habrá pasarela y muestra de diseñadores digitales. La pasarela “Fashion Forward” estará dirigida por los curadores Ana Surma y Emmanuel Symbol, dos diseñadores de la provincia de Alicante, y tendrá dos vertientes: un desfile en pasarela de modelos con las creaciones de Apalancaos, Le Pimp, The Plug For…, Romeo Cappry, Odis, Symbol, Surma designs, Adriani Maldonado y Holly Gnarly entre otros, y, al mismo tiempo, una muestra digital de los diseñadores Iban Ragel, Irene Narciso y Eduardo Jara, Marina Botella, Nikola Stankovic y Plastic by Sisters Lapay entre otros.

Esta muestra se articula a través de medios audiovisuales como pantallas táctiles y proyecciones, que estarán expuestos en el ágora de la Casa de Cultura. La pasarela contará con Mister Barceló como presentador, y contará con una sesión exclusiva de la Dj Lorena Mut.

Habrá una mesa redonda con nuevos diseñadores para la industria del futuro. La provincia de Alicante siempre ha tenido una fuerte industria textil, desde el calzado en Elche a las alfombras de Crevillente, con larga tradición.

En esta mesa redonda con nuevos diseñadores y representantes de la industria, se abordarán cuáles son los nuevos desafíos en cuanto a materiales y que pueden aportar dos de sus ejes más importantes, los nuevos diseñadores y las marcas.