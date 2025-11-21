Charla informativa en El Campello sobre cómo identificar conductas de acoso sexual en el entorno laboral

“Protocolos ante acoso sexual” es el título genérico que se ha dado al taller formativo organizado por la concejalía de Mujer e Igualdad de El Campello, que dirige Maricarmen Alemañ, a cargo de Laura Vilanova, consultora de Igualdad, que comenzó ayer y tendrá su continuidad el próximo día 26 en el Centro Social “El Barranquet”.

Como buena comunicadora que es (Laura Vilanova es también periodista y ha trabajado en prensa de forma intensa), la ponente se centró en cómo identificar conductas de acoso sexual y ciberacoso en el entorno laboral, los protocolos a seguir llegado el caso y la normativa legal vigente en la actualidad en nuestro país.

Se trata de una formación dirigida a las asociaciones, con el objetivo puesto en ayudar a saber qué hay que hacer cuando se produce un caso de acoso, identificarlo y valorar las repercusiones que tiene para las víctimas.

El miércoles próximo, la propia Laura Vilanova incidirá en cómo actuar cuando se produce una situación, así como la importancia de sensibilizar a las plantillas de las empresas al respecto de flagrantes violaciones de la ley.