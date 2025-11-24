Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Campello se vuelca en la Misa convocada por el arciprestazgo de Mutxamel celebrada ayer en el Monasterio de la Santa Faz

El templo se llenó, y en previsión de esa masiva afluencia se instaló una pantalla gigante en la plaza central del caserío

La recaudación de los donativos de esa Misa se destina a Cáritas de todos los municipios participantes.

La recaudación de los donativos de esa Misa se destina a Cáritas de todos los municipios participantes. / INFORMACIÓN

R. E.

Dos autobuses llenos de feligreses (uno fletado por la parroquia de Santa Teresa y otro por Salesianios), se desplazaron ayer por la tarde desde El Campello al caserío de la Santa Faz de Alicante para asistir a la Misa especial convocada por el Arciprestazgo de Mutxamel, al que pertenecen todas las parroquias de ese municipio y las de El Campello, Sant Joan, Aigües, Busot, playa de San Juan y La Albufereta de Alicante.

Se trataba de una convocatoria especial e “histórica”, según los organizadores, que previamente habían obtenido el visto bueno del Obispado para ello, coincidiendo con el Año Jubilar de La Esperanza. Por primera vez, en la Iglesia del Monasterio de la Santa Faz se juntaron imágenes sagradas de todos los municipios, como la Virgen del Loreto de Mutxamel, el Cristo de la Paz de Sant Joan, San Lorenzo de Busot y, por parte campellera, Santa Teresa (con un estandarte confeccionado en tiempo récord por unas feligresas), y María Auxiliadora.

IMG 20251123 WA0018

Fue una Misa con encuentro arciprestal de todas las parroquias presidida por el Obispo José Ignacio Munilla. / INFORMACIÓN

Fue una Misa con encuentro arciprestal de todas las parroquias presidida por el Obispo José Ignacio Munilla, cooficiada por los sacerdotes de toda la comarca, que suspendieron sus oficios religiosos para desplazarse al caserío una vez decidido que sería un acto colectivo, con todas las imágenes sagradas presentes.

Los asistentes ganaron de esta forma el jubileo, incluida una amplia delegación de autoridades civiles, con presencia de representantes de cofradías de Semana Santa y de todos los ayuntamientos, entre los que se encontraban los concejales campelleros Cristian Palomares y Marcos Martínez.

El templo se llenó, y en previsión de esa masiva afluencia se instaló una pantalla gigante en la plaza central del caserío, en el que también hubo gente pese al frío reinante.

La recaudación de los donativos de esa Misa se destina a Cáritas de todos los municipios participantes. Además, las delegaciones accedieron al Ofertorio del monasterio para entregar ofrendas a las monjas de clausura. El Campello tuvo la idea de entregar una caja de pescado fresco, que fue posible gracias a las aportaciones de particulares y a la Cofradía de Pescadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  2. Aviso de la Guardia Civil: prohibido llevar esta tarjeta en la cartera a partir de ahora
  3. Imputan a un escolta del presidente del Senado en el caso de los 13.000 kilos de cocaína importados desde El Campello
  4. La Audiencia condena por prevaricación a siete años de inhabilitación a la exconcejala de Contratación de Torrevieja Carmen Gómez
  5. El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
  6. La Audiencia Nacional salva de la demolición un chalé afectado por la ley de Costas en la playa de Los Locos de Torrevieja
  7. Fallece Pedro Luis Sirvent por una explosión en su pirotecnia en Alicante
  8. Endesa informa: devuelve el recibo si la factura se ha disparado en enero

El Campello se vuelca en la Misa convocada por el arciprestazgo de Mutxamel celebrada ayer en el Monasterio de la Santa Faz

El Campello se vuelca en la Misa convocada por el arciprestazgo de Mutxamel celebrada ayer en el Monasterio de la Santa Faz

Otro triunfo para el Club de Pilota del Campello

Otro triunfo para el Club de Pilota del Campello

Rafael Altamira no fue reconocido con el Nobel de la Paz en 1933 por la falta de entusiasmo entre los intelectuales españoles

Rafael Altamira no fue reconocido con el Nobel de la Paz en 1933 por la falta de entusiasmo entre los intelectuales españoles

Charla informativa en El Campello sobre cómo identificar conductas de acoso sexual en el entorno laboral

Charla informativa en El Campello sobre cómo identificar conductas de acoso sexual en el entorno laboral

¿Qué va a hacer Arturo Valls en la Feria de Navidad de Xixona?

Las ovejas antiincendios vuelven a Xixona

Diez denuncias en cuatro días en El Campello a ciclistas y dueños de perros: hay que estar atentos a la normativa

Diez denuncias en cuatro días en El Campello a ciclistas y dueños de perros: hay que estar atentos a la normativa

11,7 millones de niños vacunados en países africanos gracias a la Alianza para la Vacunación Infantil

11,7 millones de niños vacunados en países africanos gracias a la Alianza para la Vacunación Infantil
Tracking Pixel Contents