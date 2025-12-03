Encendido del árbol, actividades infantiles, música y nevada inaugurarán la Navidad en El Campello

La Navidad empieza formalmente en El Campello el próximo viernes, 5 de diciembre, en la Plaza de la Constitución, uno de los puntos neurálgicos del casco urbano, por el que pasan cientos de personas cada día.

A las 19:30 horas es la cita, y los actos se sucederán hasta pasadas las 21:30 horas. Lo primero será juegos y talleres para los pequeños de la casa, por supuesto con música tradicional navideña. Después llegará el encendido del árbol y resto de iluminación de la plaza, a las 20:30 horas.

Y, finalmente, se dará paso a lo más esperado: la nevada que cubrirá de blanco a todos con la utilización de cañones que lanzarán copos con los que cada año se divierten familias enteras, sin que deje de sonar la música ambiental.

Así comenzará a desarrollarse un extenso programa de actos al que ha dado forma la concejalía de Fiestas y Tradiciones para festejar estas fechas familiares y entrañables. Como señala la concejala Marisa Navarro, “como siempre, será una tarde muy especial, en la que todos estaremos pendientes de esas caritas asombradas con la caída de copos de nieve… caras y gestos que transmiten ilusión y alegría propios de estas fechas”.

Esa tarde dará paso a un fin de semana plagado de actividad, tanto por la Navidad como por la celebración del Día de la Constitución, que es el sábado 6 de diciembre, jornada festiva.

Y también habrá actos el domingo, por supuesto, y el lunes, 8 de diciembre, que también es festivo nacional.

Será el “aperitivo” de lo que está por llegar, incluidas las figuras entrañables de Papé Noel (con su casita para recibir a los niños y niñas del pueblo y quienes vengan de fuera), y actividades culturales, de animación, festivas hasta, el 5 de enero, recibamos como se merecen a los Reyes Magos de Oriente, que nunca faltan a su cita anual con El Campello”.