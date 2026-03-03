Castalla presenta una programación transversal para conmemorar el 8M durante todo el mes de marzo

El Ayuntamiento de Castalla ha organizado una amplia programación con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se desarrollará durante todo el mes con actividades dirigidas a distintos públicos.

El programa comenzará el 4 de marzo con una actividad educativa en colaboración con Cruz Roja, dirigida al alumnado de 5º y 6º de Primaria.

La concejala de Servicios Sociales, María Magdalena Berenguer, ha señalado que “también hemos querido dar protagonismo a la educación, porque creemos que es desde las aulas donde se educa, se trabaja y se consolida la igualdad”.

El 9 de marzo, a las 18:30 horas, en el Espai Jove, se celebrará el taller “Aprende sobre menopausia”.

El 10 de marzo, el Mercado Municipal acogerá un punto informativo de 10:00 a 13:00 horas, así como un acto institucional en el Ayuntamiento a las 11:00 horas y la lectura del manifiesto a las 12:00 horas.

El 27 de marzo, la Biblioteca Municipal ofrecerá el cuentacuentos “Todos somos iguales” y una sesión del Club de Lectura Violeta dedicada al libro “Fadrines”, con la presencia de Raquel Ferrero y Clara Colomina. Durante todo el mes se habilitará un Rincón Violeta con selección bibliográfica especial.

La directora del Centro de Servicios Sociales, Mónica Martínez, ha explicado que “colaboramos con el Proyecto Marquesinas, que consiste en la exposición de los carteles del alumnado del bachillerato artístico del IES La Foia, que estarán expuestos durante todo el mes en la Casa de Cultura”.

II Gala “La veu de les dones de Castalla”

Uno de los actos centrales será la II Gala “La veu de les dones de Castalla”, que se celebrará el 14 de marzo a las 19:00 horas en el Auditorio Municipal, con entrada gratuita hasta completar aforo.

En esta edición, 11 mujeres de Castalla subirán al escenario para interpretar canciones vinculadas al universo femenino: temas compuestos por mujeres o que hablan de ellas, de su lucha por la igualdad, su libertad, su fuerza, sus sueños y los retos que aún quedan por superar.

Mª Magdalena Berenguer ha destacado que “presentamos la segunda edición de un proyecto que nació con un objetivo muy claro: dar voz, visibilidad y reconocimiento a las mujeres de nuestro pueblo”, y ha añadido que “este año damos un paso más centrándonos en las mujeres artistas de Castalla, porque hay muchísimo talento en nuestro municipio”.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Castalla reafirma su compromiso con la igualdad, la cultura y la puesta en valor del papel esencial de las mujeres en la sociedad.