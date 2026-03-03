Novelda será el epicentro provincial de la inclusión con el XII Encuentro de COCEMFE Alicante 

Novelda será el próximo 14 de marzo el epicentro provincial de la inclusión. La localidad acogerá el XII Encuentro Provincial de Asociaciones de COCEMFE Alicante, una cita que reunirá a asociaciones federadas, personas con discapacidad física y orgánica, familiares, profesionales y representantes institucionales de distintos puntos de la provincia.

Organizado por la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Alicante (COCEMFE Alicante), en colaboración con las entidades locales APAN y CAPAZ, el encuentro se consolida como uno de los principales espacios provinciales de participación del movimiento asociativo de la discapacidad.

El evento pondrá el foco en la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más accesible, justa y cohesionada. “Este encuentro es una oportunidad para avanzar en participación activa y plena inclusión de las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia” declara Cristina Esclapés, presidenta de COCEMFE Alicante. “La accesibilidad universal deja de ser un reto cuando instituciones, entidades y ciudadanía trabajamos con un mismo objetivo”, señala Esclapés,

Una jornada de visibilidad y compromiso colectivo

La programación combinará un acto institucional de bienvenida en la Plaza de España, un itinerario turístico guiado por el casco histórico de Novelda con representaciones culturales y tradicionales, y un espacio de convivencia entre asociaciones y participantes.

Más allá del carácter lúdico y cultural, el XII Encuentro de Asociaciones tiene una clara dimensión social y reivindicativa: fortalecer el tejido asociativo, generar alianzas y visibilizar las demandas del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica en la provincia de Alicante.

El evento también pone en valor el papel de los municipios como agentes clave en la construcción de entornos accesibles y participativos. La implicación del Ayuntamiento de Novelda y de las entidades locales refuerza el mensaje central de la jornada: la inclusión real se construye desde lo comunitario.

Un movimiento provincial que sigue creciendo

COCEMFE Alicante agrupa a asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de toda la provincia, trabajando por la defensa de derechos, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y la vida independiente.

Con esta duodécima edición, el Encuentro Provincial reafirma su papel como espacio de referencia para el movimiento asociativo, promoviendo una ciudadanía activa y recordando que la inclusión no es una meta futura, sino una responsabilidad presente y compartida.