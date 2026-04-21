Agrupaciones de Muro de Alcoy, Cocentaina, Polop de la Marina y La Vila Joiosa ganan el 54º Certamen de Bandas
Juan de Dios Navarro felicita a las formaciones participantes y reafirma su compromiso con el certamen organizado por el Institut Valencià de Música
El Certamen Provincial de Bandas de la Diputación de Alicante ha concluido su 54 edición destacando a las agrupaciones de Alcoi, Cocentaina, Polop de la Marina y La Vila Joiosa. El encuentro ha tenido lugar este fin de semana en el ADDA.
El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado la consolidación de una de las convocatorias más longevas del área de Cultura y de la institución provincial. “Con más de medio siglo de historia a sus espaldas, el certamen de bandas de la provincia de Alicante mantiene firme el compromiso de la Diputación con la cultura y la música local y, lo que es más importante, sigue contagiando ilusión a cada nueva generación de jóvenes músicos”, ha manifestado Navarro.
La Unión Musical de Muro de Alcoy (1ª Sección), el Ateneo Musical de Cocentaina (2ª Sección), La Unión Musical de Polop de la Marina (3ª Sección) y la Agrupación Musical Mediterráneo La Vila Joiosa (4ª Sección) han recibido el primer premio y mención de honor en cada una de sus categorías.
El diputado ha felicitado a todas las formaciones participantes, en especial a las ganadoras del certamen, y ha agradecido la asistencia de numeroso público de toda la provincia. Juan de Dios Navarro se ha comprometido “a seguir apoyando desde la Diputación a nuestras bandas, una seña de identidad de la que nos sentimos muy orgullosos y uno de nuestros baluartes culturales con mayor reconocimiento fuera de nuestras fronteras”.
El jurado de este concurso, en el que se valora tanto la afinación como la sonoridad, la interpretación y la técnica, y ha destacado la calidad de las agrupaciones, en especial de las bandas ganadoras que participarán en el Certamen de Bandas de la Comunitat Valenciana organizado por el Institut Valencià de Música.
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