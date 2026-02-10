El Ayuntamiento de Calp licita un servicio de reparaciones y adecuación de edificios e instalaciones municipales
Con un presupuesto base de licitación de 378.730 euros y un plazo de ejecución de un año
El Ayuntamiento de Calp ha iniciado el procedimiento de licitación para la contratación de un servicio de reparaciones y adecuación de vías públicas, edificios e instalaciones municipales, con un presupuesto base de licitación de 378.730 euros y un plazo de ejecución de un año.
La progresiva reducción de personal en las brigadas municipales, unida al crecimiento del municipio y al aumento de infraestructuras, edificios públicos y viales, ha provocado que resulte imposible atender con medios propios todas las necesidades de mantenimiento, reparación y adecuación. Ante esta situación, el Ayuntamiento considera que no dispone de recursos suficientes para afrontar determinadas actuaciones, por lo que se hace necesaria la contratación de este servicio externo que permita dar respuesta ágil y eficaz a dichas necesidades.
El pliego de condiciones distribuye el presupuesto del contrato entre distintas instalaciones municipales. En concreto, se destinan 145.200 euros a la reparación de vías públicas; 30.250 euros a actuaciones en la sede de la Policía Local; 6.050 euros al Centro Cívico de la Tercera Edad; 6.050 euros al cementerio municipal; 14.520 euros al Centro Ocupacional Maite Boronat; 12.100 euros a mejoras en los museos; 24.200 euros a reparaciones en la Casa de Cultura; 7.260 euros a actuaciones en la Casa Nova; 48.400 euros al almacén de las Brigadas Municipales, y 84.700 euros a reparaciones genéricas en edificios municipales.
El objetivo principal de este servicio es garantizar una actuación rápida y eficaz ante cualquier incidencia o necesidad de reparación que se produzca en los edificios e instalaciones municipales, asegurando así su correcto mantenimiento y funcionamiento.
