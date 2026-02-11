Calp participa en la Feria Fiets en Wandelbeurs de Utrecht para posicionarse como destino activo y sostenible

El Ayuntamiento de Calp participa del 13 al 15 de febrero en la feria Fiets en Wandelbeurs de Utrecht, uno de los principales certámenes europeos especializado en senderismo, cicloturismo y turismo de naturaleza. El objetivo de Calp es posicionarse como destino activo y sostenible en el mercado neerlandés, mercado especialmente relevante para el municipio en su apuesta por la desestacionalización y por el alto retorno de la inversión.

Para ello, llevará la nueva campaña “Todo lo que está bien está en Calp” que promociona el turismo activo, gastronómico y cultural en los meses de otoño, invierno y primavera y que está especialmente enfocada a los turistas que eligen destinos para la práctica de deportes u otras actividades o disfrutar de la naturaleza.

Calp participará en este certamen europeo junto con Benissa dentro del stand de Turespaña bajo el amparo del patronato de turismo de Costa Blanca.

Noticias relacionadas

La feria Fiets en Wandelbeurs de Utrecht atrae anualmente a miles de visitantes y profesionales del sector (el año pasado congregó a 25.000 asistentes), convirtiéndose en un punto de encuentro fundamental para destinos, operadores turísticos y amantes del turismo activo.