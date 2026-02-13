El Ayuntamiento de Calp activa medidas preventivas ante la alerta naranja por fuertes vientos

El Ayuntamiento de Calp ha activado un paquete de medidas preventivas ante la previsión de fuertes vientos y la declaración de alerta naranja, que entra en vigor hoy, viernes 13 de febrero, a partir de las 12.00 horas. La decisión ha sido adoptada por la Junta de Gobierno con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar riesgos.

Alerta naranja en Calp por fuertes vientos. / INFORMACIÓN

Entre las medidas acordadas figura el cierre de parques y jardines, así como el cierre de todas las instalaciones deportivas, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios. Además, se ha decretado la suspensión de los mercadillos previstos para mañana sábado.

Asimismo, el consistorio ha anunciado el aplazamiento de las actividades de Carnaval programadas para mañana, que se celebrarán finalmente el sábado 21, una vez mejore la situación meteorológica.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a la población extremar la precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras dure la alerta.