Finalizan las obras de reconstrucción del muro del Paseo de la Fossa dañado por el temporal

Esta semana han finalizado las obras de reconstrucción y adecuación del tramo de muro de mampostería situado entre los puntos M-61 y M-63 del Paseo Marítimo de la Fossa, que resultó dañado por el temporal del 14 de agosto de 2024.

Con estos trabajos se restituye el muro afectado y se garantiza la seguridad de peatones y usuarios del paseo en uno de los puntos más concurridos del litoral calpino. El temporal provocó el desplome parcial de la estructura y el deterioro del pavimento, por lo que ha sido necesario intervenir para evitar nuevos desprendimientos y asegurar la estabilidad de la zona.

Las obras con un presupuesto de 153.211,26 euros IVA incluido han incluido el recalce y reconstrucción del tramo de muro derribado, así como la demolición y nueva ejecución de aquellos elementos que presentaban un estado deficiente. Los trabajos han consistido en actuaciones en muros de contención, cimentación de aceras y reposición del pavimento, adaptándolo a los estándares actuales de seguridad y accesibilidad.

Noticias relacionadas

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Calp continúa ejecutando actuaciones de mantenimiento y mejora del frente litoral, con el propósito de preservar las infraestructuras costeras frente a los episodios de temporales y garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y disfrute para residentes y visitantes.