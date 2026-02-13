Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finalizan las obras de reconstrucción del muro del Paseo de la Fossa dañado por el temporal

El Ayuntamiento de Calp invierte más de 150.000 euros en reparar los daños del temporal de agosto y garantizar la estabilidad del paseo en una de sus zonas más transitadas.

Con estos trabajos se restituye el muro afectado y se garantiza la seguridad de peatones y usuarios del paseo.

R. E.

Esta semana han finalizado las obras de reconstrucción y adecuación del tramo de muro de mampostería situado entre los puntos M-61 y M-63 del Paseo Marítimo de la Fossa, que resultó dañado por el temporal del 14 de agosto de 2024.

Con estos trabajos se restituye el muro afectado y se garantiza la seguridad de peatones y usuarios del paseo en uno de los puntos más concurridos del litoral calpino. El temporal provocó el desplome parcial de la estructura y el deterioro del pavimento, por lo que ha sido necesario intervenir para evitar nuevos desprendimientos y asegurar la estabilidad de la zona.

Las obras con un presupuesto de 153.211,26 euros IVA incluido han incluido el recalce y reconstrucción del tramo de muro derribado, así como la demolición y nueva ejecución de aquellos elementos que presentaban un estado deficiente. Los trabajos han consistido en actuaciones en muros de contención, cimentación de aceras y reposición del pavimento, adaptándolo a los estándares actuales de seguridad y accesibilidad.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Calp continúa ejecutando actuaciones de mantenimiento y mejora del frente litoral, con el propósito de preservar las infraestructuras costeras frente a los episodios de temporales y garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y disfrute para residentes y visitantes.

