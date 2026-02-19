Calp pide ayuda a Turismo para renovar el sistema de lavapiés de las playas, muy mal valorados por los usuarios

La Conselleria de Turismo y el Ayuntamiento de Calp se han puesto de acuerdo para terminar de una vez por todas con los problemas que originan los lavapiés de las playas del municipio y que producen numerosas quejas a lo largo de los años. El consistorio ya ha elaborado un proyecto para la reforma integral de la instalación que ahora tendrá que aprobar la Dirección General de Costas para dar luz verde a una reforma básica que facilite el acceso cotidiano a los usuarios.

La alcaldesa Ana Sala y el concejal de Playas Pere Moll, acompañados de diversos técnicos municipales se reunieron con el Director General de Turismo, Israel Martínez, para exponer el estado de los lavapiés y buscar soluciones a un problema que se repite cada verano. Desde Turismo son conocedores de la situación y trabajan en un programa de renovación de lavapiés que incluye a toda la costa valenciana.

Aseos públicos

Mientras tanto, desde Calp se ha ideado un proyecto para la playa del Arenal-Bol que ascendería a cerca de 400.000 euros y permitiría construir un nuevo sistema de conducciones desde un pozo apartado de la propia playa, con lavapiés renovados y que incluiría la creación de aseos públicos en la zona del Arenal-Bol.

Los impedimentos para proceder a la reforma de los lavapiés precisan pasar las competencias de Turismo al Ayuntamiento de Calp así como recibir el permiso de la Dirección General de Costas para abordarlo, cuestiones que ya quedaron dilucidadas tras el pertinente encuentro. La solución más idónea será la colaboración entre administraciones para llevar a cabo cuanto antes la obra.

Peor valorado

El estado de los lavapiés de la playa del Arenal-Bol, una de las principales del municipio, genera cada verano múltiples quejas por parte los usuarios este servicio, de hecho es uno de los peor valorados por los usuarios de las playas durante las últimas temporadas conforme a la encuesta de satisfacción que se realiza cada año en el marco del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED). Todo ello va en detrimento de la imagen de Calp como municipio de reconocido prestigio turístico.

Noticias relacionadas

Estos problemas han sido notificados en numerosas ocasiones a Turisme de la Generalitat Valenciana, como ente competente en la prestación y mantenimiento de este servicio y se ha reiterado el interés del ayuntamiento por asumir la competencia de la explotación del sistema de captación, bombeo y distribución del agua para lavapiés en las playas del Arenal-Bol y Fossa, a través de la figura legal que se determine.