El Ayuntamiento de Calp invierte 17.000 € en la renovación del equipamiento escénico del Auditorio de la Casa de Cultura

El Ayuntamiento de Calp ha llevado a cabo una importante renovación del equipamiento técnico del Auditorio de la Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà. La actuación, con una inversión municipal de 17.000 euros, refuerza la capacidad del Auditorio para acoger producciones artísticas de mayor complejidad y formato.

La mejora incluye la adquisición de dos cabezas móviles de última generación, un láser de diodo y una máquina de humo, elementos que permiten ampliar de forma notable las posibilidades visuales y escénicas del Auditorio. Este nuevo material se suma a las recientes actualizaciones de los sistemas de sonido e iluminación, lo que supone un salto cualitativo en la infraestructura tecnológica de esta instalación municipal.

Con esta renovación, el Auditorio de Calp se posiciona como un referente en la comarca al ofrecer unas condiciones técnicas competitivas para compañías profesionales, festivales y giras de gran formato. El objetivo del Ayuntamiento es que este nuevo equipamiento actúe como estímulo para que compañías, productoras y artistas elijan Calp como sede de sus espectáculos, reforzando la proyección del municipio como un auténtico “mar de cultura”.

El refuerzo tecnológico del Auditorio se enmarca en una dinámica general de crecimiento de la actividad cultural impulsada desde el Ayuntamiento de Calp. Según el balance elaborado por el Departamento de Cultura, en 2025 se registraron 33.839 asistentes a las actividades programadas, lo que supone un incremento cercano al 26 % respecto a 2024, año en el que se contabilizaron 26.924 usuarios. Este aumento de público está directamente relacionado con la mejora progresiva de los equipamientos y con una programación cada vez más variada y estable a lo largo del año.

En paralelo, la oferta cultural también ha experimentado un notable salto cuantitativo. Durante 2025 se desarrollaron 264 actividades, frente a las 227 de 2024 y las 151 de 2023, lo que implica un crecimiento aproximado del 75 % en apenas dos años. Destaca especialmente el ámbito escénico, con 49 representaciones teatrales (más del doble que en el ejercicio anterior), junto a 52 conciertos, 15 proyecciones cinematográficas, 10 espectáculos de danza y otras 138 propuestas entre exposiciones, conferencias, actos institucionales y visitas guiadas.