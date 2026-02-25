La Junta de Gobierno aprueba el protocolo de activación del CECOPAL

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado viernes el protocolo de activación del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), el órgano encargado de coordinar la actuación del Ayuntamiento en situaciones de emergencia y cuya función principal es dirigir y organizar todos los recursos municipales para ofrecer una respuesta rápida y eficaz.

El protocolo recoge la estructura del CECOPAL, que está encabezada por la Alcaldía, autoridad competente para activar el dispositivo, designar a los integrantes del Comité Asesor y determinar las órdenes y medidas que deban adoptarse. La Jefatura de Emergencias Municipal recae en quien ostente la Jefatura de la Policía Local de Calp, que asume la capacidad ejecutiva para poner en marcha las instrucciones y acuerdos adoptados en el seno del CECOPAL.

La estructura se completa con un Comité Asesor integrado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, la Jefatura de la Policía Local, Protección Civil, la Concejalía de Infraestructuras, la Concejalía de Sanidad, la Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Educación. De forma paralela, se constituye un Comité de Información compuesto por la Concejalía de Comunicación y el Departamento Municipal de Comunicación.

El documento establece como sede del CECOPAL la sala de juntas del Ayuntamiento. No obstante, en caso de apagón eléctrico o de imposibilidad técnica de comunicaciones, sus integrantes deberán trasladarse con la mayor brevedad posible al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en la sede de la Policía Local.

El protocolo también enumera los recursos municipales que pueden prestar apoyo logístico ante una emergencia, como las brigadas municipales, el Servicio de Protección de Animales, la maquinaria y el parque móvil municipal, así como instalaciones deportivas susceptibles de habilitarse como albergues, entre otros.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Calp aprobó en septiembre de 2023 el Plan Territorial Municipal frente a Emergencias, el Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales, el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones y el Plan de Actuación Municipal frente a Riesgos Sísmicos. Estos documentos regulan la respuesta ante cada tipo de emergencia, y el protocolo ahora aprobado será de aplicación común a todos ellos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, ha señalado que “el CECOPAL es el órgano municipal encargado de dirigir y coordinar la actuación ante situaciones de emergencia. Ante la reiteración de alertas en los últimos meses, como fuertes rachas de viento, lluvias intensas u otras incidencias, hemos considerado oportuno elaborar un documento que establezca las líneas básicas para su activación, con el fin de unificar criterios, determinar quiénes son sus miembros, definir sus competencias y clarificar su composición. Todo ello con el objetivo de estar preparados ante cualquier situación de emergencia”.