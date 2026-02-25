La senda Voramar Calalga revalida por quinto año consecutivo el distintivo de Sendero Azul

La senda Voramar Calalga de Calp ha conseguido por quinto año consecutivo el galardón de Sendero Azul que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Se trata de un distintivo que reconoce la recuperación y puesta en valor de senderos e itinerarios de todo el territorio nacional transformados en recursos para la interpretación ambiental y el disfrute de la naturaleza.

El sendero Voramar discurre por acantilados en paralelo al mar entre la parte alta de la cala Calalga y el puerto deportivo Les Bassetes, con espectaculares vistas al litoral calpino y que supone un recurso de gran valor paisajístico, ambiental y turístico para residentes y visitantes, al ofrecer un itinerario que combina la interpretación del entorno natural con el disfrute activo del litoral de Calp.

Para la obtención de este distintivo se valoran cada año criterios como el trazado y la tipología de los senderos, las infraestructuras y señalética, aspectos vinculados a la caracterización ambiental de los senderos y a su puesta en valor a través de la realización de actividades de educación ambiental. Además, se tienen en cuenta aspectos relativos al uso público y el disfrute, la accesibilidad, la información al usuario sobre el patrimonio natural y cultural y la participación ciudadana.

El jurado integrado por investigadores, profesorado universitario y profesionales especialistas en medio ambiente, salud, turismo, accesibilidad y actividad física ha destacado especialmente el esfuerzo continuado de numerosas administraciones y entidades promotoras por mejorar la calidad de los senderos galardonados, que este año asciende a 194 senderos, 45 de ellos nuevos, por lo que la red supera ya los 1200 kilómetros. Los Senderos Azules están presentes en 154 municipios de 24 provincias y 12

Comunidades Autónomas y 1 Ciudad Autónoma. La Comunitat Valenciana con 31 distintivos es la tercera, tras Galicia y Murcia, en número de Senderos Azules.

La integración en la red implica asumir un compromiso de mejora permanente del itinerario, fomentando actividades de educación ambiental, interpretación del patrimonio, acciones de conservación y voluntariado, dirigidas tanto a visitantes como a la población local.

El acto de entrega de las Banderas Sendero Azul 2026 tendrá lugar el viernes 6 de marzo, en el Castillo de Cullera.