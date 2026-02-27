Ayuntamiento, Cofradía y Aguas de Calpe firman un convenio por un mar sin plásticos

El Ayuntamiento de Calp, la Cofradía de Pescadores y Aguas de Calpe han suscrito un convenio de colaboración para reconocer y reforzar las labores de retirada de residuos marinos que los profesionales del sector pesquero vienen desarrollando desde hace años durante su actividad diaria. El acuerdo permite estructurar el servicio, mejorar su gestión y dotarlo de apoyo económico para garantizar su continuidad.

La acumulación de plásticos en el mar constituye una amenaza para el ecosistema marino, afectando a la biodiversidad y a la actividad pesquera. Gracias a este convenio, se optimiza la retirada de estos residuos antes de que se fragmenten en microplásticos, contribuyendo a la conservación de las especies y del entorno marino.

Los pescadores de la Cofradía de Calp continuarán desempeñando un papel clave, localizando, recogiendo y retirando los residuos durante sus jornadas de trabajo, como vienen haciendo habitualmente. Además, se encargarán de entregar los residuos a gestores autorizados y de sensibilizar a otros pescadores y a la ciudadanía sobre la importancia de proteger el mar.

Aguas de Calpe aportará a la Cofradía de Pescadores 8.000€ durante el ejercicio de 2026 para la realización de las acciones de limpieza de fondos marinos y recogida de residuos. El acuerdo supone, por tanto, el reconocimiento institucional y la mejora de un trabajo que contribuye desde hace años a mantener el litoral calpino más limpio y saludable.

En la firma del convenio han estado presentes la Alcaldesa, Ana Sala, el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores, Paco Catalá, la concejal de Pesca, Mariola Mulet y el concejal de Ciclo Integral del Agua, Ximo Perles.