Calp convoca el III Concurso de Escultura Villa de Calp dotado con 7000€

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calp ha convocado el III Concurso Nacional de Escultura “Villa de Calp”, una iniciativa con la que se busca promover el trabajo de artistas escultores de todo el país y, al mismo tiempo, contribuir al embellecimiento del centro histórico del municipio, ya que está previsto que se instale allí la obra ganadora.

El concurso está dotado con un premio único de 7.000 euros, y en él podrán participar artistas de cualquier nacionalidad con residencia en España. También se admitirán obras creadas colectivamente. Cada artista o colectivo podrá presentar hasta un máximo de tres obras y estas podrán ser de cualquier tema y tendencia estética. Teniendo en cuenta que la escultura definitiva será ubicada a la intemperie, se deberán utilizar materiales que, a largo plazo, no se deterioren y resistan su exposición al exterior.

El plazo de inscripción finaliza el próximo 18 de marzo, y las personas interesadas deberán presentar instancia normalizada de inscripción en el concurso, SUB16: Solicitud Inscripción Concurso, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Calp junto con tres fotos o bocetos de la obra. Analizadas las inscripciones en una segunda fase el jurado hará una selección de las obras presentadas de modo que las personas seleccionadas deberán entregar una maqueta hasta el 19 de junio en la casa de cultura Jaume Pastor i Fluixà que deberá estar sin firmar, con un lema y con un sobre cerrado.

El jurado, a la hora de decidir el fallo del concurso, valorará criterios como la calidad artística del trabajo, la creatividad del autor, la innovación y originalidad de la obra, su fuerza expresiva, la técnica escultórica utilizada, el tratamiento material, así como la utilización de materiales que resistan la exposición al exterior.

La obra galardonada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Calp, formando parte de su patrimonio.

