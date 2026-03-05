El Ayuntamiento de Calp instalará 67 farolas solares en las principales vías de las urbanizaciones Canuta, Canuta Alta y Canuta Ifach

El Ayuntamiento de Calp tiene previsto instalar un total de 67 farolas solares en las urbanizaciones Canuta, Canuta Alta y Canuta Ifach. Con ello pretende mejorar y, en algunos casos, dotar de iluminación algunas vías de estas zonas de Calp que cuentan con un alumbrado deficiente o inexistente. Y para ello ha optado por este tipo de farolas con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad del alumbrado público.

Las farolas se instalarán en cuatro vías de estas urbanizaciones, las principales y más largas de estas partidas, como es el caso de la TR04, situada en Canuta Alta donde se instalarán 17 farolas, la TR17 y TR03 en Canuta a las que se dotará con 15 y 14 luminarias respectivamente y la TR05 en Canuta Ifach donde se ha previsto un total de 21. Así mismo, se desmontarán algunos de los farolas solares existentes que están defectuosos y que se encuentran en diversos puntos de la zona de actuación y se trasladarán a almacén municipal para su revisión y/o reciclaje.

Actualmente el consistorio ha sacado a licitación este contrato que implicará la adquisición e instalación de las 67 luminarias solares así como su mantenimiento al menos durante un año. Tiene un presupuesto base de 149.614,49 euros y las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el próximo 20 de marzo.

Este proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos Next Generation EU.

El Ayuntamiento de Calp tiene previsto seguir invirtiendo en la iluminación de las urbanizaciones. De hecho, con cargo al remanente de tesorería habrá una partida para farolas solares en Enginent y Ortembach, además de iluminación LED para otras urbanizaciones.