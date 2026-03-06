Calp reúne a expertos para abordar la gestión de montes resilientes y la prevención de incendios

La Sede Universitaria Casa Nova de Calp acogerá el próximo 9 de marzo de 2026 la V Jornada Técnica #goCalp, un encuentro centrado en la gestión forestal y la prevención de incendios bajo el lema “Montes resilientes: estrategias operativas de gestión y cero incendios”. La jornada se desarrollará entre las 11:00 y las 13:30 horas y reunirá a especialistas, responsables institucionales y profesionales del ámbito forestal y de emergencias.

La apertura institucional correrá a cargo de Pere Moll, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calp. A continuación, se celebrará la charla magistral titulada “Gestión integrada del fuego: ¿Qué puede aportar la ciencia?”, impartida por Mercedes Guijarro Guzmán, presidenta de la Sociedad Española de Ciencias Forestales e investigadora del Instituto de Ciencias Forestales del INIA-CSIC.

Ponentes V jornada goCalp 3.pdf 2 1 / INFORMACIÓN

Posteriormente tendrá lugar una mesa redonda con expertos en gestión forestal y prevención de incendios, en la que participarán el propio Pere Moll, Eduardo Rojas (doctor en Ingeniería de Montes y presidente de PEFC), Juan del Campo (ingeniero de Montes y product manager en Bureau Veritas), Javier Martínez Bausá (Innogagent AMUFOR), Víctor M. Santana (profesor de Ecología de la Universidad de Alicante y director de la Estación Científica Font Roja Natura UA) y Juan Carlos Rubio, jefe de Protección Civil y Emergencias de Calp.

Noticias relacionadas

Uno de los momentos destacados de la jornada llegará a las 12:45 horas, cuando se anunciarán los equipos finalistas y ganadores del concurso #goCalp, en el que han participado colegios e institutos del municipio, seguido de la presentación de los trabajos y la entrega de premios por parte de Mariola Mulet, concejala de Educación. El acto estará moderado por Ana Pérez Sivera, directora de GO2 by Global Omnium, y concluirá con la clausura a cargo de la alcaldesa de Calp, Ana Sala.